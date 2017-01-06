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تركيا: ندفع ثمن تحالف أميركا مع فصيل كردي سوري

يناير 06, 2017 دولي 0

تركيا: ندفع ثمن تحالف أميركا مع فصيل كردي سوري

وزير الدفاع يؤكد أن القتال في مدينة الباب السورية تحول لحرب شوارع

قال وزير الدفاع التركي، فكري إشيق، إن تركيا والمنطقة تدفعان ثمن اختيار الولايات المتحدة لفصيل كردي سوري شريكاً في المعركة ضد تنظيم “داعش”.
وقال لقناة “خبر ترك” إن واشنطن تقدم أسلحة لوحدات حماية الشعب، التي تعتبرهــــــا أنقرة قوة معــــــادية، لكنه أضاف أن من المبالغة القــــــول إنها تفعل ذلك عن قصد، بهدف تأجيج الإرهاب في تركيا.
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب امتداداً لحزب “العمال الكردستاني”، الذي أعلن مسؤوليته أو أُلقيت عليه مسؤولية سلسلة من الهجمات الدامية في تركيا آخرها تفجير سيارة ملغومة في مدينة إزمير الغربية، أسفر عن مقتل شخصين أمس الخميس.
وأضاف إشيق أن مقاتلين سوريين تدعمهم أنقرة، يخوضون حرب شوارع مع عناصر “داعش” في مدينة الباب، مؤكداً أن التقدم في استعادة المدينة تباطأ بسبب الحرص على عدم سقوط ضحايا من المدنيين.ويحاصر مقاتلون سوريون، تدعمهم قوات خاصة ودبابات وطائرات تركية، منذ أسابيع مدينة الباب الخاضعة لسيطرة “داعش”، وذلك في إطار عملية لطرد الإرهابيين من منطقة على الحدود مع تركيا.

وكالات

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