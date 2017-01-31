تركيا تفصل أكثر من 90 ألف موظف

آخر تحديث : يناير 31st, 2017 9:49 مساءً
يناير 31, 2017 Wakteldjazair دولي 0
منذ محاولة الانقلاب
فصلت السلطات التركية أكثر من 90 ألف موظف عام لصلتهم المزعومة بمحاولة الانقلاب في جويلية، في إطار حملة تطهير يقول منتقدوها إنها اتسعت لتشمل أي معارضة سياسية للرئيس رجب طيب إردوغان.
وقال وزير العمل محمد مؤذن أوغلو لصحفيين، في مقابلة على طاولة مستديرة أذاعها التلفزيون، إن 125 ألف و485 شخص من الخدمة العامة، خضعوا لإجراءات قانونية بعد محاولة الانقلاب وفصل منهم 94 ألفا و867 شخص حتى الآن.وتعمل تركيا على تطهير مؤسساتها من أتباع رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه باختراق مؤسسات الدولة والتخطيط للإطاحة بالحكومة.
وينفي كولن، الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999 هذه الاتهامات وندد بمحاولة الانقلاب.
وألقي القبض على نحو 40 ألفا من الشرطة والجيش والقضاء والأجهزة المدنية ونظام التعليم، لتقديمهم للمحاكمة لصلتهم المزعــــــومة بمحاولة الانقلاب التي قتل خلالها 240 شخصا على الأقل.
وكالات
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