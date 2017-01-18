آخر تحديث : يناير 18th, 2017 9:24 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

تركيا تصدر أوامر اعتقال 243 من أفراد الجيش

يناير 18, 2017 دولي 0

تركيا تصدر أوامر اعتقال 243 من أفراد الجيش

في تحقيق الانقلاب

قالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أمس، إن المدعين الأتراك أصدروا أوامر اعتقال بحق 243 من أفراد الجيش في 54 إقليما ضمن التحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في جويلية.
وذكرت الأناضول، أن أوامر الاعتقال صدرت للاشتباه في استخدام هؤلاء الأفراد تطبيق (بايلوك) للتراسل عبر الهواتف الذكية الذي تقول الحكومة إنه يستخدم من قبل شبكة فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 18, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 17, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 16, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 15, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 14, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 13, 2017

همسات

دراجي يدافع على أبو تريكة

دراجي يدافع على أبو تريكة

يناير 18, 2017 0

دافع المعلق الجزائري في قناة، “بي. إن. سبورت” القطرية، حفيظ دراجي، عن اللاعب الدولي السابق لمنتخب مصر، محمد...
اقرأ المزيد
“الأفلان” يطلق قناته التلفزيونية

“الأفلان” يطلق قناته...

يناير 18, 2017 0

مهــدي مصطفــــى يعتزل كرة القدم

مهــدي مصطفــــى يعتزل كرة...

يناير 18, 2017 0

الجزائر الثانية إفريقيا في استخدام “الفايسـبوك”

الجزائر الثانية إفريقيا في...

يناير 17, 2017 0

تونس تكرمهم والجزائر تتجاهلهم

تونس تكرمهم والجزائر...

يناير 17, 2017 0

إطلاق ســــراح حــسن بـــوراس

إطلاق ســــراح حــسن...

يناير 17, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  