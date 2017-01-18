تركيا تصدر أوامر اعتقال 243 من أفراد الجيش

في تحقيق الانقلاب

قالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أمس، إن المدعين الأتراك أصدروا أوامر اعتقال بحق 243 من أفراد الجيش في 54 إقليما ضمن التحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في جويلية.

وذكرت الأناضول، أن أوامر الاعتقال صدرت للاشتباه في استخدام هؤلاء الأفراد تطبيق (بايلوك) للتراسل عبر الهواتف الذكية الذي تقول الحكومة إنه يستخدم من قبل شبكة فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.