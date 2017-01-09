ترقـب إنتاج “قياسي” للحمضيـات ببـومرداس

التهاب في الأسعار رغم وفرة الإنتاج

يرتقب أن تحقق محاصيل الحمضيات التي انطلقت حملة جنيها مؤخرا ببومرداس، إنتاجا “قياسيا”، حيث ينتظر أن تتجاوز الكمية المرتقب جنيها خلال هذا الموسم استنادا إلى مؤشرات الإنتاج الأولية 400 ألف قنطار، حيث تم جني منها إلى حد اليوم أزيد من 10 آلاف قنطار، في وقت كان لا يتعدى في المواسم الفلاحية الثلاثة الأخيرة في أحسنها كمية 390 ألف قنطار.

ويتراوح معدل مردود الإنتاج المرتقب في الهكتار الواحد خلال هذا الموسم ما بين 180 و200 قنطارا فيما لم يتعد المردود المسجل في أحسن السنوات الثلاثة الأخيرة الـ 100 120 قنطار في الهكتار الواحد.

وأرجع نفس المصدر أسباب هذا التحسن الكبير في المحصول إلى عوامل مختلفة يتعلق أهمـــها بســـقوط الأمطار في وقتها المناسب وبالكميات الضرورية دون إحـــداث أضــــرار في نواة المنتج المبكرة ووفرة مياه السقي وانحصار الأمراض النباتية وتوفر الأسمدة وحسن استعمالها.

ورغم وفرة منتوج الحمضيات في الأسواق بالكميات المطلوبة حسب ما لوحظ إلا أن الأسعار تبقى ملتهبة، حيث يتراوح سعر الكلغ الواحد من البرتقال عند بائعي التجزئة ما بين 80 دج و200 دج وأحيانا يتجاوز ذلك بكثير.

ونفس الأسعار المرتفعة تعرفها الأصناف الأخرى من الحمضيات على غرار “الكليمونتين” والليمون على وجه الخصوص الذي تجاوز سعره في بعض الأحيان سقف 300 دج للكلغ الواحد.

وتتميز منتجات الولاية من محصول الحمضيات بتنوعها الكبير حسب مديرة المصالح الفلاحية، حيث يصل عدد أصنافها إلى 12 مزروعة في مساحة إجمالية تزيد عن 2.200 هكتار منها زهاء 1900 هكتار عبارة عن مساحة ذات جودة إنتاجية عالية.

ويشتهر فلاحو الولاية بزراعة صنف البرتقال من نوع “تومسون نافال” و«واشنطن نافال”، حيث يستحوذ هذا النوع على نسبة تتجاوز 60 بالمائة من مجمل المساحة المخصصة للحمضيات والنسبة المتبقية من مجموع المساحة الإجمالية موجهة على وجه الخصوص لزراعة الليمون وباقي أنواع الحمضيات.

ويسهر على هذا المحصول الزراعي أكثر من ألف فلاح وتنتشر زراعته على وجه الخصوص بالأراضي الفلاحية الخصبة الواقعة غرب الولاية المعروفة بسهل متيجة يضاف إليها مساحات أخرى ذات أهمية أقل منتشرة بمحيط واد سيباو ببلدية بغلية وسيدي داود ودلس.