“ترامواي” بحسب الأحوال الجوية!

تسببت الأحوال الجوية التي عرفتها مختلف ولايات الوطن، في اضطرابات في حركة “ترامواي الجزائر”، حيث قامت المؤسسة بتقليص عدد الرحلات، ما تسبب في أزمة خانقة واكتظاظ رهيب داخل “الترامواي”، الأمر الذي استاء له المسافرون كثيرا، فمتى يتم التخلص من هذا الوضع؟