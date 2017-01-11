آخر تحديث : يناير 11th, 2017 8:39 مساءً

يومية وطنية اخبارية

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“ترامواي” بحسب الأحوال الجوية!

يناير 11, 2017 همسات 0

“ترامواي” بحسب الأحوال الجوية!

تسببت الأحوال الجوية التي عرفتها مختلف ولايات الوطن، في اضطرابات في حركة “ترامواي الجزائر”، حيث قامت المؤسسة بتقليص عدد الرحلات، ما تسبب في أزمة خانقة واكتظاظ رهيب داخل “الترامواي”، الأمر الذي استاء له المسافرون كثيرا، فمتى يتم التخلص من هذا الوضع؟

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    يناير 06, 2017

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“ترامواي” بحسب الأحوال الجوية!

“ترامواي” بحسب الأحوال الجوية!

يناير 11, 2017 0

تسببت الأحوال الجوية التي عرفتها مختلف ولايات الوطن، في اضطرابات في حركة “ترامواي الجزائر”، حيث قامت...
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