ترامب يلمح لإمكانية إلغاء عقوبات روسيا

اشترط مساعدة موسكو له

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، إنه سيبقي العقوبات المفروضة على روسيا “لفترة من الوقت على الأقل”، وإنه أيضا لن يلتزم بسياسة “صين واحدة” إلى أن يرى تقدما من بكين فيما يتعلق بالعملة والتجارة.

قال ترامب، في المقابلة التي أجرتها الصحيفة على مدى ساعة ونشرتها أول أمس “إذا سارت الأمور على ما يرام وإذا ساعدتنا روسيا حقا.. فلماذا يفرض أحد عقوبات على أحد يفعل أشياء رائعة فعلا؟”

وذكرت الصحيفة، أن ترامب أشار إلى إمكانية إلغاء العقوبات إذا أبدت روسيا مساعدتها في مكافحة الإرهابيين وحققت أهدافا أخرى مهمة لواشنطن. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما قد فرضت هذه العقوبات في نهاية ديسمبر، ردا على هجمات إلكترونية تردد أن موسكو قامت بها.

وأبلغ ترامب الصحيفة، أنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أدائه اليمين رئيسا في جانفي20.

وتابع “أعتقد أنهم يريدون اللقاء وهذا مناسب تماما معي.”

وبسؤاله عما إذا كان سيؤيد سياسة “صين واحدة” بشأن تايوان، والتي التزمت بها الولايات المتحدة في علاقاتها مع بكين على مدى عقود قال ترامب “كل شيء يخضع للتفاوض بما في ذلك سياسة صين واحدة”.

وأغضب ترامب الصين بتلقيه مكالمة تهنئة بعد فوزه في الانتخابات من رئيسة تايوان وبتشكيكه في سياسة “صين واحدة”.، قد أقرت موقف الصين المتمثل في وجود صين واحدة فقط وأن تايوان جزء من الصين.وقال ترامب من قبل إنه سيسم الصين بالمتلاعب في العملة بعد توليه الرئاسة.

وفي المقابلة قال إنه لن يتخذ هذه الخطوة في يومه الأول في البيت الأبيض، مضيفا “سأرغب في الحديث معهم أولا.

وكالات