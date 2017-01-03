آخر تحديث : يناير 3rd, 2017 9:37 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

“ترامب يدرك مدى أهمة التهـديد النووي الكوري الشمالي”

يناير 03, 2017 دولي 0

“ترامب يدرك مدى أهمة التهـديد النووي الكوري الشمالي”

كوريــــــــا الجنــــــــــوبية:

قالت كوريا الجنوبية أمس، إن “التحذير الواضح” الذي وجهه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لكوريا الشمالية يظهر أنه يدرك أهمية التهديد الذي يمثله برنامجها النووي، وأنه لن يتراجع عن سياسة فرض عقوبات عليها.

كان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قد قال يوم الأحد إن بلاده تقترب من تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، وهو ما يثير احتمال أن يصل مداه إلى أجزاء من الولايات المتحدة.
ونفى ترامب هذه المزاعم قائلا على تويتر “هذا لن يحدث”.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن تصريحات ترامب، وهي أول تصريحات له عن القضية النووية الكورية الشمالية منذ فوزه في الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني يمكن تفسيرها على أنها “تحذير واضح” إلى كوريا الشمالية.
وقال تشو جون هيوك، المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية “بسبب تواصلنا الفعال أصبح الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب والمسؤولون الأمريكيون على دراية بخطورة وأهمية التهديد النووي الكوري الشمالي.”وأضاف “موقفهم لم يتزعزع فيما يتعلق بالحاجة لفرض عقوبات على كوريا الشمـــــــــالية والتعــــــــاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
“ولم يوضح ترامب سياسته فيما يتعلق بكوريا الشمالية، إلا أنه أشار خلال حملته الانتخابية، إلى أنه سيكون مستعدا للحديث مع كيم إذا أُتيحت الفرصة.وكانت الولايات المتحــــــدة ترفض منذ أعوام طلب كوريا الشمالية إجراء محـــــــــادثات وتصر على أن تنزع السلاح أولا.
وردت الولايات المتحدة وحليفتها كوريا الجنوبية على تجربتين نوويتين وعدة تجارب صاروخية أجرتها كوريا الشمالية العام الماضي بتشديد العقوبات عليها.


وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 03, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 02, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 01, 2017
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 30, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 28, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 27, 2016

همسات

محرز الأكـثر بحثـا في “غوغل” من طـرف الجزائريين

محرز الأكـثر بحثـا في “غوغل” من طـرف...

يناير 03, 2017 0

كشفت دراسة قام بها موقع “تايم” ونشرت نتائجه أول أمس، أن رياض محرز هو الشخصية الأكثر بحثا عنها في محرك البحث...
اقرأ المزيد
ماجر يرفض التصالح مع روراوة

ماجر يرفض التصالح مع

يناير 03, 2017 0

هامـــل يكــرم عائلــة نــدى الريحـــان

هامـــل يكــرم عائلــة...

يناير 03, 2017 0

فضـاء ترفيـه دون موقـف!

فضـاء ترفيـه دون موقـف!

يناير 03, 2017 0

فـي الجزائـر فقـط .. أسد بنفسجي!

فـي الجزائـر فقـط .. أسد...

يناير 02, 2017 0

سهيلـــة بن لشهب تعتلي عـــرش “تويتـــــر”

سهيلـــة بن لشهب تعتلي...

يناير 02, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  