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ترامب والعالم الجديد

يناير 29, 2017 في نفس الوقت, في نفس الوقت 0

ترامب والعالم الجديد

يمنحنا الرئيس الأمريكي الجديد ترامب من أول لحظات يقضيها في المكتب البيضاوي لمحة عن ما ينتظر العالم عموما والمسلمين خصوصا، خلال عهدته، التي يبدو أنها ستكون أسوأ مما شهدناه في عهد بوش وتشيني.
انتفض العالم بمختلف أقطابه الغربي والشرقي ضد قرار الرئيس الأمريكي منع مواطني سبع دولة إسلامية دخول أمريكا، بدون سبب ولا تهمة، هكذا لمجرد أنهم ولدوا في المكان „الخطأ“ بحسب التقدير الأمريكي، انتفض العالم وانتفضت معه شريحة واسعة من المجتمع الأمريكي، خاصة المحامين والنشطاء ورائدي التكنولوجيا في „السيلكون فالي“، لكن ترامب، وبحسب ما أبان عنه إلى حد الساعة، لن يتزعزع أمام انتقادات هولاند أو مؤسس „الفايسبوك“، لأن الرجل يحمل برنامجا واضحا المعالم انتخب على أساسه رئيسا لأقوى دولة في العالم، وعلى هذا العالم أن يتأقلم معه إلى غاية مغادرته البيت الأبيض.
التفصيل الوحيد هو أن الكثير من المتفائلين كانوا يمنون النفس بأن تكون تصريحات ترامب العنصرية والانطوائية خلال حملته الانتخابية مجرد وقود انتخابي يستغله المترشح، لكسب بعض الأصوات في معسكر المحافظين، وبأنه سيتخلى عن كل ما قاله فور وصوله إلى الرئاسة، ليتبين جليا أن ترامب مؤمن جدا بما كان يوجهه من وعود للشعب الأمريكي، وبأنه سيشكل عالة أخرى على العالم، مثلما تتفنن في خلقهم الإمبراطورية الأمريكية.
كجزائريين، نتمنى بكل أنانية أن ينشغل ترامب بما خلقته أمريكا من دمار وخراب وحروب وفوضى في الشرق الأوسط، وأن ينشغل بمشاكل داخلية، فوضعنا الهش لا يحتمل أن تلتفت إلينا أمريكا وتعتبرنا كعدو لها في عالم فقد كل معالم الخير والاحترام، نتمنى أن لا ندخل أبدا في حسابات هذه الدولة المتجبرة والمتسلطة التي أهلكت الحرث والنسل، ثم قررت الانزواء وغلق الأبواب في انتظار محو كل آثار سياساتها الانتحارية في المنطقة وتدخلها في كل صغيرة وكبيرة عبر العالم.

نسيم براهيمي

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