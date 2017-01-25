ترامب سيتمهل بنقل السفارة ولكنه سيفعلهـا في نهـاية الأمـر

آخر تحديث : يناير 25th, 2017 8:35 مساءً
يناير 25, 2017 Wakteldjazair دولي 0
وزير إسرائيلي:
قال وزير إسرائيلي بارز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتمهل في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ولكنه في نهاية الأمر سيُقدم على هذه الخطوة.
وقال تساحي هانغبي، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، للإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم: لن أتفاجأ إذا لم يتم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بقرار متسرع، وإنما بعد دراسة داخلية وطويلة في الولايات المتحدة”.
ولكنه استدرك:” ما من شك في أنه في ختام هذه المداولات، سيكون قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السفارة مخالفاً لقرار سابقاتها”.
وقرر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في الأول من ديسمبر الماضي، تعليق نقل السفارة لمدة 6 أشهر، وهو إجراء دأب عليه الرؤساء الأمريكيون منذ صدور قرار الكونغرس عام 1995.
وقد أعلن المتحدث بلسان البيت الأبيض شون سبايسر للصحفيين الأحد الماضي، أن الإدارة الأمريكــــية ما زالت في المراحـــــل الأولى من دراسة موضوع نقل السفارة.
وقالت القنـــاة الإسرائيلية العاشرة، إن انتهاء فترة تأجيل نقل السفارة التي قررها أوباما، في نهاية شهر ماي القادم، سيكون هو الفيصل في تحديد الموقف الأمريكي بشأن نقل السفارة.
وأضافت:” السؤال هو هل سيعلق الرئيس الأمريكي ترامب قرار نقـــــــــل السفارة لمدة 6 أشهر أم لا”.
ونوهت إلى أن “شهر ماي يصادف ذكرى الضم الإسرائيلي إلى القدس الشرقية”.
وكان الفلسطينيون والمجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية (حتى الآن)، يرفضون، الضم الإسرائيلي للقدس الشرقية ويعتبروه غير شرعي.
ولكن ترامب أشار خلال حملته الانتخابية إلى القدس، باعتبارها عاصمة إسرائيل
وكالات
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