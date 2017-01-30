تراجع إنتاج الزيتون بتيزي وزو بـ10 بالمائة

سعر اللتر الواحد يفوق 700 دينار

سجلت ولاية تيزي وزو خلال موسم جني الزيتون لهذه السنة انخفاضا في نسبة الإنتاج قدر بحوالي 1 بالمائة مقارنة بالسنة المنصرمة، بعد أن حققت المنطقة إنتاجا قدر بحوالي 9 مليون لتر من زيت الزيتون مقارنة بموسم الجني الخاص بالسنة المنصرمة، أين حققت 10 ملايين لتر من زيت الزيتون.

وحسب ما كشفت عنه المديرية الوصية التابعة للولاية، فإن الإنتاج المحقق والذي تم جنيه عبر ربوع الولاية إلى غاية كتابتنا لهذه الأسطر قد قدر بـ200 ألف قنطار من الزيتون، على مساحة إجمالية قدرت بـ140 ألف هكتار أي بمعدل 18 لترا من الزيت في القنطار الواحد، ويحدث هذا الوقت الذي سجلت فيه خلال موسم الجني الخاص بالعام المنصرم أين قامت بجني أكثر من 534 ألف قنطار.

وكما أضافت ذات المصادر، فإن هذا الانخفاض المسجل في منتوج الزيتون لهذه السنة قد مس العديد من المناطق التابعة للولاية والمعروفة بإنتاج زيت الزيتون على غرار بوغني، ذراع الميزان، تيزي غنيف، بوزقان، فريحة، اعزازقة.

وحسب المختصين، فإن الانخفاض في منتوج الزيتون لهذا الموسم يعود إلى المناخ السائد، إضافة إلى عدم الاعتناء بشجرة الزيتون على أحسن وأكمل وجه، خاصة وأن المساحة المخصصة لأشجار الزيتـــون بالولاية تحـــتل 30980 هكتار من المساحة الفلاحية التي تتوفر عليها الولاية.

وحسب ما أكدته المصالح الفلاحية بالمديرية الوصية، فإن زيت الزيتون سوف يعرف نوعا من التقدم والتحسن في المستقبل القريب، بسبب السياسة الجديدة المسطرة الرامية إلى تطوير الفلاحة الجبلية.

في هذا الإطار، فإن تيزي وزو لا تزال تجسد برنامج غرس 500 ألف شجرة زيتون الذي انطلق خلال شهر سنة 2014، بهدف تعويض الأشجار التي آتت عليها السنة النيران مع حلول كل موسم الحر.

ولقد تسبب تراجع منتوج الزيتون في ارتفاع أسعار زيت الزيتون خلال الأيام الأخيرة بعد أن باتت تتراوح بين 700 دينار و850 دينار للتر الواحد، نظرا للإقبال الكبير عليها من قبل المواطنين من كل ربوع الوطن الذين يفضلون زيت زيتون منطقة القبائل نظرا لجودتها العالية وذوقهــــا الممـــيز لها عن تلك المنتـــجة عبر الولايات الأخرى من الوطن.



صبرينة. ا