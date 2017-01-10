تحويل عقـارات صناعية إلى مشاريع خدماتية

ستمنح للخواص لدعم التمويل المحلي بالولاية

ينتظر في المستقبل القريب، أن تتحول جل العقارات الصناعية غير المستغلة بإقليم العاصمة، إلى مشاريع خدماتية انطلاقا من حظائر نظامية مرورا بأسواق منظمة وصولا إلى فنادق عصرية، عقب تعليمة الحكومة للولاة بجرد هذا العقار وإعادة الاعتبار له لتدعيم الموارد الأساسية لتمويل المحلي في عاصمة البلاد، التي باتت بحاجة إلى هذا التمويل في ظل الأزمة الاقتصادية التي تم بها البلاد.

قال بوزيد بوخالفة، عضو بالمجلس الشعبي الولائي بالعاصمة، في تصريح لـــ”وقت الجزائر”، إن أغلب المناطق الصناعية الموزعة عبر إقليم العاصمة، تشهد تدهورا بسبب ركودها الصـــناعي دون أن ننسى الثلوت الصناعي واهتراء شبكة الطرقات المؤدية إليها مع غياب الأمن بهذه المناطق، كما هو حال بالنسبة للمناطق الصناعية بالرويبة، الحراش الرغاية ومنطقة خروبة بحسين داي، مشيرا في معرض حديثه إلى ضرورة التكـــفل بها من خلال إعادة بعثها من جديد بعد استرجاعها وتحويلها إلى نشاطات خدماتية لتدعيم التمويل المحلي، نظرا لتربعها على آلاف الهكتارات التي باتت حاليا غير مستغلة، في وقت تعرف البلاد أزمة اقتصادية حادة جراء انهيار أسعار النفط وتهاوي قيمة الدينار الجزائري، وأضاف المتحدث، أن قانون المؤسسات المصنفة يمنع استغلال العقارات المضرة بالبيئة، سواء المتواجدة بالمناطق الصناعية أو داخل النسيج العمراني، وهو ما يحتم على سلطات تحويلها إلى نشاطات خدماتية منظمة لا تضر بالبيئة والمحيط، حيث من المنتظر أن ينجز فوقها بعد جردها من طرف الولاة، فنادق ضخمة عصرية وأسواق منظمة إضافة إلى حظائر السيارات، حيث ستسمح هذه النشاطات حسب بوخالفة من تشغيل اليد العاملة وبذلك القضاء نسبيا على البطالة مع تدعيم المستثمرين الخواص، الذين سيستفيدون من تسهيلات عديدة تم إدراجها ضمن في مشروع قانون المالية لـــ2016، بينها تسهيلات للحصول على العقار المسترجع لاسيما ذلك المخصص لانجاز المشاريع الاستثمارية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى دعم سياسة الاستثمار المطبقة من السلطات العمومية والرامية لزيادة العرض الاقتصادي للعقار زيادة معتبرة ومواجهة “الطلب الثقيل” على تجسيد المشاريع الاستثمارية.

50 بالمائة من العقار لم تستغل وتعليمة الحكومة تفتح “شهية” المستثمرين

أمرت الحكومة بإعداد تقارير مفصلة عن وضعية العقار الصناعي في الولايات بينها عاصمة البلاد، لاسيما بعد التحقيقات الأولية التي أجرتها وزارة الصناعة والمناجم التي أفضت إلى نتائج غير متوقعة، تؤكد أن حوالي نصف الأراضي الممنوحة في إطار عمليات التنازل عن العقار الصناعي لصالح المستثمرين غير مستغلة، وهي المعلومة التي تؤكـــدها تصريحات وزير الصناعة، عبد الســــلام بوشـــوارب قبل أشهر، حين كشف أن “ما بين 40 و50 بالمائة من العقــــارات الصناعية التي تم التــــنازل عنها خلال السنوات الأخيرة لصالح المستثمرين غير مستغلة”، قبل أن تبرق الحكومة إلى ولاة الجمهورية بتعليمات تطالبهم فيها بجرد المســـاحات العقارية غير المســـتغلة، ورفع تقارير مفصلة حول وضعية العقارات الموزعة، بالإضافة إلى تحديد وضعية الـ18 منطقة صناعية جديدة كانت ضمن برنامج الحكومة تضاف إلى 31 منطقة على مساحة 8 آلاف هكتار أنجزت في السنوات السابقة.

ووفقا للتعليمة التي أرسلت للولاة “فإن الحكومة كانت قد منحت للولاة مهلة للانتهاء من إشكال العقار الصناعي، بهدف المباشرة في تشييد 18 منطقة صناعية جديدة، وهو ما فتح شهية المستثمرين للظفر بمساحات كبيرة”، خصوصا بعدما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2016، في الشق المتعلق بدعم الاستثمار فيما يخص تهيئة وتسيير المناطق الصناعية من طرف القطاع الخاص، بقرار لـ«السلطات العمومية لإنشاء العديد من المناطق الصناعية التي أوكلت تهيئتها لمؤسسات خاصة في الترقية، ومن أجل ضمان الرفع المعتبر للعرض العقاري الاقتصادي حسب المشروع، وتلبية الطلب الهائل لإنجاز مشاريع استثمارية، تبين أنه من الجدير إشراك كل الفاعلين والسماح للقطاع الخاص بتثمين أملاكهم العقارية عن طريق وضعها تحت تصرف المستثمرين”.

من جهته، كان بوخالفة قد أوضح أن البلديات بإمكانها الاستفادة من هذه التعليمة والظفر بنشاطات خدماتية مثل الخواص، مؤكدا أن ذلك لن يحدث حاليا إلا بتغيير القانونين البلدي والولائي للتنمية، مشيرا إلى أن مشروع تعديل هذا القانون مطروح على مستوى الحكومة، غير أنه لا جديد فيه لحد الساعة.



اسمة عميرات