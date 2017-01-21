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تحقيق حول زيادة أسعار الحليب والدقيق ببرج بوعريريج

يناير 21, 2017 أخبار محلية 0

تحقيق حول زيادة أسعار الحليب والدقيق ببرج بوعريريج

بعد تلقي مديرية التجارة شكاوى من طرف المواطنين

قامت مديرية التجارة بولاية برج بوعريريج بتشكيل لجنة تقصي للتحقيق حول زيادة أسعار الحليب المبستر والدقيق في المحلات التجارية لضرب بيد من حديد لتطويق المشكلة في ظل ندرة أكياس الحليب بسبب التقلبات الجوية وموجة البرد التي تشهدها عاصمة البيبان حسب ما كشف عنه مصدر خاص للجريدة.

حسب المصدر فإن المديرية الوصية تلقت شكاوى ومعلومات تفيد أن أصحاب المحلات ببلديات غيلاسة بدائرة برج الغدير الواقعة جنوب شرقي الولاية عمدوا إلى رفع ثمن كيس الحليب المبستر فوق 30 دج وهو ما يعاقب عليه القانون كون أن سعره مدعم ومقنن وهي المعلومات التي حركت مسؤولي التجارة بولاية برج بوعريريج التي سارعت إلى احتواء الوضع من خلال تشكيل لجنة ولائية للتحقيق في القضية وذلك للقيام بعمليات مراقبة للمحلات التجارية لحماية المستهلك من الزيادات غير الشرعية في هذه المادة الحساسة واسعة الاستهلاك. إلى ذلك يضيف مصدرنا أن التقلبات الجوية التي شهدتها ولاية برج بوعريريج والعديد من الولايات الجمهورية والتي تسببت في غلق الطرقات الرئيسية جراء الثلوج المتراكمة والصقيع والتي أدت إلى  خلق صعوبات في عمليات تموين السوق بمختلف السلع الضرورية وعلى رأسها السميد الذي ارتفع ثمنه هو الآخر، حيث وصل سعره إلى ما بين 1400 و1700 دج لكيس وزنه 25 كيلوغراما وهي زيادة غير شرعية كون أن هذه المادة مقننة إلا أن أصحاب المحلات لم يكترثوا إلى ذلك وعمدوا إلى رفعها دون أسباب واضحة وهو ما تحقق فيه المديرية الوصية التي وضعت مخططا للتصدي لهذه الممارسات غير القانونية  وتوعدت بتطبيق إجراءات عقابية صارمة تتمثل في غلق المحل وتشمعيه لمدة شهر كامل مع غرامة مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم، يضيف مصدرنا، الذي أكد أن العمليات الرقابية ستمتد إلى نهاية الأسبوع بما في ذلك العطل لحماية المواطن من جشع التجار.


رضوان عثماني

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