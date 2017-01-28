تحقيقـــات في تهــديد بتفجيـــــر مركــــز للاجئــــين في دنفر

مكتب التحقيقات الفديرالي

قالت الشرطة، إنه تم العثور في مبنى بمنطقة دنفر على رسالتين تهددان “بتفجير” مجمع للاجئين يقيم به مهاجرون أغلبهم مسلمون، مما دفع مكتب التحقيقات الاتـــحادي الأمريكي إلى فتح تحقيق في جريمة بدافع الكراهية.وقال السارجنت كريس أمسلر، المتحدث باسم الشرطة أول أمس، إنه تم العثور على الرسالتين المتطابقتين يوم الخميس في موقف للسيـــــارات وعلى سلم مبنى مانجو هاوس في ضـــــــــــاحية أورورا في دنفر وكُتب فيهما “سنفجركم كلهم أيها اللاجئين”.ويأتي التهــــديد وسط تزايد مخاوف الأمريكيين المسلمين، عقب أمر تنفــــــيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب للحد من تدفق المهاجرين واللاجئين من سبع دول أغلب سكانها من المسلمين على الولايات المتحدة.وقـــــــــال أمسلر، إن الشرطة أخلت مجمع اللاجئين وفتشته لكنها لم تجد متفجرات أو أي مواد ناسفة أخرى كما لم تتوصل لأي مشتبه بهم.وتابع “التحقيـــق مستمر ونعطيه الأولوية… لا نقبل مثل هذا الأمر في مدينة أورورا.”ورفض مكتب التحقيقات الاتحادي في دنفر التعليق، إلا أن أمسلر قال “يساعدنا مكتب التحقيقات الاتحادي الآن في جهودنا لحل هذه الجريمة النابعة من التحيز.”

وكالات