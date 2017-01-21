“تحديــات كبيـرة تنتظرنا في البطولة المتوسطية”

مدرب المنتخب الوطني للمصارعة، معزوز بن جادة: لـ”وقت الجزائر”:

أكد المدرب الوطني للمصارعة، معزوز بن جادة، أن البطولة الوطنية الأخيرة، سمحت باكتشاف العديد من المواهب الشابة التي ستقحم ضمن الفريق الأول، وقال إن عدة أهداف ستكون المصارعة الجزائرية معنية بها هذا الموسم، منها البطولة المتوسطية التي ستكون للجزائر شرف تنظيمها بداية من التاسع من مارس القادم.

“وقت الجزائر”: لقد نظمت الاتحادية البطولة الوطنية للأكابر، ما تعليقك عن مستوى المنافسة؟

معزوز بن جادة: بالفعل فقد نظمنا الأسبوع الماضي فعاليات البطولة الوطنية للمصارعة، بقاعة متعددة الرياضات بالشراقة، وشهدت مستوى مقبولا وكانت المناسبة فرصة لانتقاء العناصر الجديدة الشابة التي من شانها تدعيم الفريق الوطني، إلى جانب تقييم العناصر القديمة.

وهل عثرتم على مصارعين جدد من المستوى المنتظر؟

لقد سمحت البطولة باكتشاف بعض المصارعين الشبان ذات المستوى، والذين قدموا وجها طيبا بمناسبة البطولة، ولدينا قائمة تضم بعض اللاعبين الجدد، الذين سيقحمون ضمن الفريق الأول، ولدينا هذا الموسم عدة منافسات هامة ولابد من حضور كافة الفريق لتحدد طموحاتنا وأهدافنا في كل منافسة.

وهل الأمر يتعلق بفريق الأكابر فقط؟

لا بل بالعكس، الجزائر ستحتضن البطولة المتوسطية في مارس القادم، ولا بد أن نكون جاهزين على مستوى كل الفئات

ونحن بصدد تحضير عناصر فريق اقل من 23 سنة وفريق الأشبال وكذا الأواسط والأكابر سيدات وذكور تحسبا لذات الموعد.

لقد لاحظنا استعداء عدد كبير في المصارعين في التربصات.. هل كلها ستكون معنية بالمنافسات؟

بالنسبة لسياسة عمل الاتحادية هو منح الفرصة لجميع المصارعين للمشاركة في التربصات وتبيان قدراتهم، لكن الأكيد أننا سننتقي الأحسن لتمثيل الجزائر في المواعيد الهامة، وعلى سبيل المثال، فالتربص القادم للخضر لن يحمل الكثير من الأسماء، بل سيشهد حضور أقوى المصارعين في شتى الأوزان، والذين سيشاركون في دورة باريس الدولية المرموقة الذي تدخل في إطار الجائزة الكبرى والمقررة يومي 26 و27 جانفي المقبل.

ومن هي العناصر المشاركة؟

سنخوض المنافسة بتعداد خمسة لاعبين في اختصاص المصارعة الإغريقية الرومانية، وخمسة لاعبين في الحرة.

وما هي أهدافكم في ذات المنافسة؟

أكيد أننا سنشارك من أجل تحسين المستوى وتحقيق تصنيف أحسن من المشاركات الماضية، والتعويل قائما على أسماء بارزة، على غرار طارق عزيز وبوجملين وحلوي حمة الذين شاركوا في الألعاب الاولمبية التي جرت الصائفة الماضية بالبرازيل، واللاعب سيد عزارة بشير، الذي حاز على المركز الثالث في البطولة العالم التي جرت في لاهوست العام الماضي.

إلى جانب الألعاب المتوسطية، ما هي بقية المنافسات التي سيكون المصارعة معنية بها؟

إضافة إلى البطولة المتوسطية التي ستقام في الجزائر في البطولة المتوسطية، سنخوض منافسات هامة منها الألعاب الإفريقية والبطولة الإفريقية المقررة في المغرب التي ستخص كافة الأصناف الى جانب البطولة العربية.

وهل التحضيرات كافية لخوض البطولات؟

الحمد لله، نحن أجرينا عدة تحضيرات، ونتمنى أن نكون في الموعد ونحصل على أحسن النتائج.

حاورته: نادية.غ