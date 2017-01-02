“تحديات المرحلة تفـرض إعادة الضبطية القضائية للمخابرات”

استبعد إجراء تحالفات حزبية تحسبا للتشريعيات، غول:

أكد رئيس تجمع أمل الجزائر تاج، عمار غول، أمس، أن حزبه لن يتحالف مع أي تشكيلة سياسية أخرى قبل التشريعيات المقبلة التي سيشارك فيها بمفرده وبمرشحيه من مختلف الفئات الاجتماعية، في مقدمتها الشباب، كما حذر غول من الأصوات الداعية إلى إحداث انزلاقات بالشارع، تنديدا بتدهور الأوضاع الاجتماعية، معتبرا أن إعادة الضبطية القضائية للأمن العسكري، أمرا ضروريا للتكيف مع رهانات المرحلة.

قال غول في ندوة صحفية، إن “تاج” حزب وطني جامع ومهيكل عبر كل التراب الوطني، ولن يتحالف مع أي تشكيلة سياسية أخرى قبل الانتخابات التشريعية المقبلة التي سيخوضها بمفرده مرشحيه، مشيرا إلى أنه وإن كان هناك تحالف سيكون بعد الانتخابات.

وأشار بهذا الخصوص، إلى أن حزبه ليس ضد أي تحالفات بين الأحزاب السياسية سواء بين أحزاب السلطة أو المعارضة، بشرط أن تكون من أجل خدمة الوطن وبنائه وليس لزعزعة أمنه واستقراره.

وفي نفس السياق، أوضح رئيس الحزب، أنه تم إعطاء تعليمات أن يمثل الشباب نسبة 80 بالمائة في قوائم الترشيحات، داعيا التشكيلات السياسية الأخرى إلى أن لا يكون للمال تأثير سلبي في القوائم الانتخابية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، اعتبر غول أن قانون المالية لسنة 2017 هو قانون لظرف خاص، وأن بعض إجراءاته التي تصعب الحياة الاجتماعية لبعض الفئات، تم اتخاذها من أجل الحفاظ على التوازنات الكبرى للبلاد، مضيفا أن الوضعية الاقتصادية “صعبة، لكن ليست كارثية كما يصورها البعض، في إشارة إلى أصوات أحزاب المعارضة، وفي هذا الشأن، دعا الحكومة إلى الإسراع في تجسيد الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، لاسيما تلك الخاصة بالتقليص من البيروقراطية، لتسهيل التعاملات المصرفية لأصحاب المشاريع، إضافة إلى اتخاذ تدابير صارمة للحد من المضاربة في الأسعار.

كما طالب المتحدث بعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تنذر بمخاوف وتعمل على دفع الشارع إلى الإضرابات، معتبرا أن هذه الأعمال إن تراكمت ستؤدي إلى انزلاقات.

وفي موضوع آخر، اعتبر غول قرار رئيس الجمهورية خلال إعادة الضبطية القضائية للجيش الوطني الشعبي، أمر طبيعي وضروري من أجل تكييف المؤسسة العسكرية مع المرحلة الراهنة، قائلا: “إن التحديات الأمنية التي يواجهها العالم والجزائر خصوصا من أكبر التحديات، وثمّن في نفس الإطار الجهود التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي، من أجل حماية الوطن، داعيا إلى عدم استعمال هذه المؤسسة الدستورية كورقة في كل مناسبة انتخابية، مؤكدا أن الديمقراطية لا تبني على ظهور الدبابات، والذي يريد السلطة ما عليه إلا الاحتكام للصندوق.

ساسية.م

