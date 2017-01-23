تجميد رصيد الاتحادية التي يديرها مكتب مؤقت

عقب إيجاد ثغرات مالية في اتحادية الكاراتي دو

قررت وزارة الشباب والرياضة، تجميد الرصيد البنكي الخاص بالاتحادية الجزائرية للكاراتي دو، عقب اكتشاف بعض المخالفات، وهي الفدرالية التي تسير حاليا من قبل مكتب مؤقت، بعد استقالة الرئيس السابق فاتح بن عثمان وعدم إقامة جمعية انتخابية جديدة.

منذ ما يفوق السنة، تعيش الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو، العديد من الأزمات الداخلية التي عصفت بهذه الهيئة، وهو الأمر الذي جعل الوزارة الوصية تقرر تجميد الرصيد البنكي للاتحادية الجزائرية للكاراتي، وطلب بمحاسبة الأشخاص، بسبب ما سجل من أخطاء.

وكان وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، قد أعلن على هامش منافسات المرحلة الأولى لكأس العالم للمبارزة (حسام-وسطيات) التي جرت بقاعة حرشة حسان، “بعد الانتهاء من المحاسبة في الثغرات المالية لاتحادية الكاراتي دو، سننشر كل النتائج قريبا، وهذا سيطبق على جميع الفيدراليات الرياضية وليس فقط الكاراتي دو”، ودعا بالمناسبة الفيدراليات الوطنية بضرورة التحلي بالتعقل واحترام الأخلاقيات.

وحذر مسؤول القطاع الاتحاديات الرياضية التي قد تتأخر في عقد جمعياتها العامة العادية والانتخابية، سيما بعد تحديد الوصاية لتاريخ 28 فيفري المقبل كآخر آجل لعقدها، أو الإخلال بالأخلاقيات، حيال عملية الاقتراع.

وأفاد، “حددنا آخر أجل للاتحاديات لعقد جمعياتها العامة العادية والانتخابية وعلى جميع الهيئات الرياضية احترام التواريخ وعدم الإخلال بسيرورة عملية الانتخابات، وأي مخالفة، سيتم تسليط العقوبات اللازمة عليها وأولها عدم اعتماد قرارات هذه الجمعية العامة”.

وسبق للوزير ولد علي، أن اجتمع بالأمناء العامين للاتحاديات الرياضية الوطنية مؤخرا قصد عرض القوانين الجديدة والمتعلقة بالمصادقة على التقارير المالية والأدبية الخاصة بهذه الهيئات خلال عقدها للجمعيات العامة العادية.

نادية.غ