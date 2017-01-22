تجارة “البوط“ تنتعش بأسواق برج بوعريريج

إلى جانب رواج الملابس الشتوية ووسائل التدفئة

تشهد المحلات التجارية والأسواق المحلية بولاية برج بوعريريج هذه الأيام انتعاشا في تجارة الملابس الشتوية ووسائل التدفئة، التي يقبل عليها المواطنون بعد أن تساقطت كميات معتبرة من الثلوج خاصة الأحذية البلاستكية والمعروفة باسم „البوط“ التي كثر عليها الطلب خلال الأسبوع الماضي بعد أن غرقت الشوارع في الأوحال والطين.

كثرة الطلب على هذه الأحذية البلاستكية المعروفة جعلت أصحاب المحلات يعرضون هذه السلعة بمختلف ألوانها وأشكالها ورفعوا من قيمتها من مائتين دج إلى 300 و400 دج حسب النوعية، بعد أن عرفت ولاية برج بوعريريج وضواحيها تساقط كميات معتبرة من الثلوج أدت إلى غلق الطرقات الحيوية، وانخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر عانى من خلاله المواطنون خاصة القاطنون في البلديات الجبلية والقرى الريفية الذين سارعوا إلى اقتناء الأحذية البلاستيكية أو ما يعرف شعبيا باسم „البوط“ الذي تصدّر المبيعات خلال هذا الاضطراب الجوي الذي عاد بالفائدة على أصحاب المحلات التجارية التي تكدست سلعهم لعدة أشهر مضت، وهي الفرصة المواتية لترويج بضاعتهم في هذه البرودة الشديدة.

فيما كثر الطلب على المواد الغذائية كالبقوليات الجافة التي يكثر تناولها في فصل الشتاء، إلى جانب شراء قارورات غاز البوتان وجلب الحطب كبديل بعد أن تماطلت السلطات في توصيل بعض القرى بالغاز الطبيعي، الذي يعتبر الشغل الشاغل لسكان الأرياف.

كما انتعشت هذه الأيام تجارة الملابس على غرار „القشابية“ التي عرفت إقبالا كبيرا بالنظر لقدرتها على التصدي للبرد القارص، أين تسابق عليها الكثيرون بمختلف أسواق ومحلات الولاية، وقال مواطنون إن جشع تجار الملابس الشتوية الذين رفعوا الأسعار بنسب كبيرة وبلغ الضعف في بعض المحلات مستغلين إقبال المواطنين هذه الأيام على شراء الملابس الشتوية بعد موجة البرد التي اجتاحت إقليم الولاية، ليسجلوا مبيعات وأرباحا غير متوقعة بسبب البرد، خاصة وأن المواطن مجبر على اقتنائها للحصول على الدفء، كما أن سكان المدينة لجؤوا إلى شراء الأحذية المطاطية بعد أن تحوّلت الطرقات إلى مجموعة من البرك المائية وغرقت الشوارع في الأوحال والطين بعد بداية ذوبان الثلوج.

وســــائل التــدفئة هي الأخرى انتعشت

من جهتها، وسائل التدفئة بمختلف أنواعها عرفت ارتفاعا محسوسا في قيمتها بعد هذا الاضطراب الجوي، حيث تم تسجيل زيادة في أسعارها تراوحت بين 500 إلى 1500 دج حسب نوعيتها، حيث توقع تجار أجهزة التدفئة في عدد من نقاط البيع ببعض بلديات ولاية برج بوعريريج استمرار ارتفاع أسعارها بفعل زيادة الطلب الحالية بسبب انخفاض في درجة الحرارة واستمرار تساقط الثلوج وتهاطل الأمطار، وهو ما جعل المواطنين يضاعفون الإقبال عليها، إلا أن أصحاب الدخل الضعيف يتوجّهون إلى شراء الحطب كبديل لاستعماله في التدفئة لكن ما آثار استغرابهم هو انتقال عدوى ارتفاع الأسعار التي أصابت أيضا تجار الحطب، حيث تجاوز بيع حمولة من الحطب مليون دينار جزائري، وهو ما جعل المواطن البسيط ضحية هذه الممارسات التجارية في ظلّ غياب المراقبة من طرف المصالح المسؤولة.



رضوان عثماني