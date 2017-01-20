تتويج مسرحية “خريف” المغربية بجائزة “القاسمي”

اختتام المهرجان العربي للمسرح

توجت مسرحية “خريف” للمخرجة أسماء هوري من المغرب بجائزة “سلطان بن محمد القاسمي” للطبعة التاسعة لمهرجان المسرح العربي “دورة عز الدبن مجوبي” التي اختتمت فعالياتها ليلة الخميس إلى الجمعة بدار الثقافة “ولد عبد الرحمن كاكي” لمستغانم.

وتتناول هذه المسرحية التي تم تأليفها من قبل الراحلة فاطمة هوري قصة امرأة تعاني من مرض السرطان.

وقد جرى حفل اختتام هذه التظاهرة الثقافية التي أقيمت بوهران ومستغانم (10-19 يناير) بإشراف من وزير الثقافة عز الدين ميهوبي وبحضور وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي والأمين العام للهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبد الله ورئيس دائرة الثقافة لإمارة الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) محمد عبد الله العويص ممثلا للشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة ووجوه مسرحية وثقافية وطنية وعربية ودبلوماسيين عرب.

وقد قرأ الأمين العام للهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبد الله خلال الحفل برقية هذه الطبعة مرفوعة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جاء فيها “نرفع أيات الشكر والتقدير والعرفان للرعاية الكريمة للرئيس بوتفليقة لهذه الدورة والتي مكن دعمه إياها من الارتقاء إلى أفاق ونجاحات”.

وتم التأكيد خلال هذه البرقية أيضا أن “هذا الدعم الكبير من قبل رئيس الجمهورية للثقافة العربية سيجعل من هذا المهرجان يشق طريق الطموحات والأفكار الجمالية التي سنسعى من خلالها إلى تنمية الثقافة العربية لاسيما في وقت يسعى فيه المساس بحضارتنا في ماضيها وحاضرها ومستقبلها”.

الدورة القادمة في تونس

ومن جهة أخرى أعلن اسماعيل عبد الله أن الجزائر ستسلم مشعل المهرجان لتونس التي ستحتضن طبعته العاشرة في سنة 2018.

كما تم منح بمناسبة إسدال الستار على المهرجان ميداليات لجميع الأعمال المسرحية المقدمة خلال هذه التظاهرة وقراءة جملة من التوصيات أصدرتها لجنة التحكيم.

وتضمنت التوصيات ضرورة الاهتمام باللغة العربية في الأعمال المسرحية المنتجة بالمنطقة العربية مع الاخذ بعين الاعتبار أهمية ذلك في تمكين الجماهير العربية من فهم النصوص المسرحية.

كما ثمن أعضاء لجنة التحكيم استخدام التكنولوجيات الحديثة كوسائل للعرض المسرحي لافتين إلى وجود خلال هذه الطبعة افراط في استعمالها ليس له مبرر وكان على حساب الانسان الممثل المبدع.

وقد عرفت هذه الطبعة ولأول مرة أيضا تأسيس المسار الثالث من العروض المسرحية التي برمجت مسرحيات خارج إطار المنافسة حيث تابعها الجمهور وبشكل يومي على مستوى قاعة “السعادة” وقد شملت عروض من مختلف البلدان العربية على غرار الجزائر التي شاركت في هذا المسار بمسرحيتين وهما “القراب والصالحين” لنبيل بن سكة و«فندق العالمين” لأحمد العقون.

وبالنسبة للمجال التنافسي فقد شاركت العديد من الدول العربية بأحدث أعمالها المسرحية على غرار الكويت وتونس والمغرب والعراق ومصر والأردن حيث كانت الجزائر ممثلة في هذا الإطار بمسرحية “الثلث الخالي” للمخرجة تونس أيت علي.

وكلفت لجنة تحكيم خاصة بتقييم هذه الأعمال المسرحية التي تسابقت للظفر بجائزة الطبعة وذلك برئاسة الأكاديمي السوداني يوسف عايدابي وبعضوية عدد من الكتاب والنقاد من سوريا وفلسطين ولبنان والكويت.

وقد برز في معظم هذه الأعمال المسرحية تناول مواضيع الساعة أو الراهن العربي ومعالجة واقع البلدان العربية في مرحلة ما بعد أحداث ما سمي ب«الربيع العربي” إلى جانب التعرض لقضايا متعددة مثل القيم الإنسانية والتطرف الفكري والأخلاق وغيرها.

من جهة أخرى، كانت مختلف الندوات والمؤتمرات التي نظمت على هامش العروض قد عالجت العديد من المواضيع المرتبطة بواقع المسرح العربي وآفاقه المستقبلية على غرار المساعي لوضع تصور من أجل تسويق الأعمال المسرحية في الوطن العربي إلى جانب التطرق إلى مسائل فنية مثل الكتابة المسرحية ونوعية النصوص ومختلف التحولات التي تشهدها الساحة المسرحية على ضوء التغيرات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها البلدان العربية.

دورة الجزائر ..فرصة لاتخاذ قرارات هامة

كما شكلت فعاليات هذه الطبعة من مهرجان المسرح العربي مناسبة للإعلان عن العديد من القرارات والمشاريع التي تخص المسرح على الصعيدين الوطني والعربي مثل مخطط جديد لعصرنة تسيير المسارح الجهوية الجزائرية وفق دفتر للشروط إلى جانب اتفاق الديوان الوطني للثقافة والإعلام مع الهيئة العربية للمسرح من أجل تمويل إصدار4 كتب خاصة بالمسرح الجزائري من بينها كتاب خاص بتخليد أمجاد المسرح الوطني على غرار حياة وإبداعات أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني.

وأعلن أيضا مراجعة بعض المسائل المتعلقة باختيار الأعمال المسرحية للطبعات القادمة “على خلفية تفاوت المسرحيات المختارة لهذه الطبعة من حيث المستويين “الفكري والفني” إلى جانب قرار التفكير في إمكانية تنويع جوائز المهرجان بدل جائزة واحدة فقط لأفضل عمل مسرحي وكذا الإعلان عن إستراتيجية لتنمية وتطوير المسرح العربي وكذا المسرح المدرسي العربي الموجه للطفل.

وقصد التفاعل وإثراء برنامج التظاهرة نظمت إدارة المهرجان عرضين فنيين لحفلي الافتتاح والختام وهما عل التوالي مسرحية “حيزية” لمخرجها فوزي بن إبراهيم ولكاتبها وزير الثقافة عز الدين ميهوبي إلى جانب أوبرا من عشر لوحات فنية عنوانها “رحلة الحب” لفوزية أيت الحاج ولمؤلفها الراحل عمر البرناوي.

وكانت إدارة هذه الطبعة من المهرجان والتي تميزت بمشاركة واسعة من قبل الفنانين والمسرحيين الجزائريين إلى جانب 500 ضيف من الوطن العربي من مسرحيين وكتاب ونقاد وإعلاميين قد برمجت ندوات نقاش عشية عرض كل المسرحيات والتي مكنت من تشريح الواقع المسرحي العربي ومناقشة أفكار وانشغالات محترفي الفن الرابع.

وبخصوص المؤتمرات الفكرية خصصت واحدة للمسرح الجزائري الراحل عز الدين مجوبي وأخرى للمسرحي الراحل عبد القادر علولة. كما نظمت ندوة خاصة عنيت بالمسابقة في مجال البحث العلمي المسرحي وملتقيات وندوات نقدية متنوعة.



ق.ث/وأج