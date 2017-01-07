تبون: “مشـاريع السكن لن تتـوقف وسنبرمج أخرى”

قــال إن أول صلاة بالمسجد الأعظـم ستكـون نهــاية السنة

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن مشاريع السكن لن تتأثر بالأزمة المالية التي تعيشها البلاد قائلا: “إن مشاريع الرئيس لن تتوقف وسنبرمج مشاريع سكنية أخرى”.

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رفض تبون ذكر أي صيغة سكنية ستبرمج مستقبلا ولا حتى تقديم شروحات عن ذلك، مؤكدا أن “البرامج السكنية تسير بوتيرة جيدة، ونسبة الأشغال في تقدّم كبير ولن تتأثر بفعل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد”.

وأوضح وزير السكن خلال زيارة تفقدية قام بها أمس للوقوف على سير أشغال المسجد الأعظم بالعاصمة، أن “أول صلاة ستقام بالمسجد نهاية السنة الجارية، وذلك بعد الانتهاء من أشغال جزء من المشروع، والمتمثل في قاعة الصلاة، باحة المسجد، مكان الإيواء، والمئذنة”، مشيرا أن “جزءا من المسجد، سيكون جاهزا في الثلاثي الأول من السنة الجارية، غير أن الجاهزية الكاملة لن تتم قبل نهاية السنة”، فيما رد تبون على الأطراف التي تشكك في مواعيد الانتهاء من الأشغال، والميزانية الضخمة التي خصصتها الدولة لبناء هذا المشروع الضخم، بالقول “إن بناء المسجد الأعظم لم يكن على حساب أي مرفق اجتماعي آخر، وأن بقية المشاريع، فيما يخص السكن أو المستشفيات أو الجامعات والمدارس، فكلها في الطريق الصحيح، والدليل عدد الوحدات السكنية والجامعات والمستشفيات التي تتوفر عليها البلاد”، مضيفا “إننا لا يمكن أن نتحدث عن أزمة مالية مادام أن المشاريع مستمرة، سياسات التوظيف لم تتوقف، الموظفون يتلقّون رواتبهم” ضاربا المثل بقطاع السكن، الذي كلّف الخزينة ما قيمته 400 مليار دينار في سنة 2016 لوحدها، والأزمة المالية بدأت منذ 2014، ولم تتأثر المشاريع وهي مستمرة إلى غاية إتمامها.

وعن الاحتجاجات التي عرفتها بعض ولايات الوطن مؤخرا، قال عبد المجيد تبون، إن “أطرافا سياسية تقف وراء الكثير من الفوضى التي تحدث هنا وهناك”، مستشهدا بالاحتجاجات التي تشهدها بعض المناطق حول السكن، فيما قال إن “مواقع إلكترونية دولية على رأسها 5 مواقع، موقعين إسرائيليين، موقعين فرنسيين، موقع مغربي، تكون لها يد فيما حدث مؤخرا في بعض ولايات الوطن، وقال إن هاته الأخيرة تحاول خلق اللااستقرار في الجزائر، من خلال تجنيد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تكون أرضية خصبة لغضب الشارع.

وجدّد وزير السكن والعمران والمدينة، التزامه بإتـــمام المشاريع السكنية التي برمجت سابقا، على غرار سكنات البـــــيع بالإيجـــــار “عدل”، متعهدا بإسكان كامل مكتتبي عدل (1) 2001،2002، في غضون الثلاثي الأول من السنة الجــــارية، أما مكتتــــــبي عدل (2) سيتم الشروع في إسكـــــــانهم في السداسي الأول من نفس السنة، موضحا أن المشــــــاريع متواصلة وكل من دفع الشطر الأول من سكنه سيتسلّمه حـــين الانتهاء من كامل الأشغال.



وسيلة لعموري