تبون: “الحكومة تتكفل بكل حاجيات سكـان الجنوب”

رفض كل المشاريع السكنية على شكل عمارات بالجنوب

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، ببني عباس، أن الحكومة تعمل على التكفل بكل الحاجيات المعقولة للموا طنين من سكان الجنوب، بما فيها قطاع السكن والعمران تنفيذا لتعليمات صارمة وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أنه يمنع انجـــــاز سكنـــات على شكل عمارات بالجنوب، حفاظا على الطابع العمراني للمنطقة.

قال الوزير تبون في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد لمختلف مشاريع قطاعه بالولاية المنتدبة لبني عباس، إن الحكومة تعمل على التكفل بجميع الحاجيات المعقولة للمواطنين من سكان الجنوب، وهذا تنفيذا لتعليمات صارمة وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.

ولدى حديثه عن وضع قطاع السكن والعمران بالجنوب، أوضح الوزير تبون أن “التغطية المالية للقطاع موجودة بكل مناطق الجنوب، سواء كانت ولايات أو ولايات منتدبة”، وهو الأمر نفسه كما قال “لليد العاملة المحلية، وكشف أنه تقرر خلال هذه الزيارة “تخصيص ألف إعانة مالية إضافية موجهة للسكن العمومي الإيجاري والبناء الريفي وكذا تجزئات الأراضي”، مشيرا إلى أن مصالحه “مستعدة لسد العجز إن تطلب الأمر بأكثر من 1000 مساعدة مالية”.

وشدد في هذا الإطار على ضرورة الإسراع في توزيع تجزئات الأراضي على المستفيدين منها، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وكشف المسؤول ذاته أنه يرفض جميع المشاريع السكنية، التي يتم انجازها على شكل عمارات بالجنوب، حفاظا على الطابع العمراني للمنطقة.

ربيع.م