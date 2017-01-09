آخر تحديث : يناير 9th, 2017 8:54 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

تبون: “الحكومة تتكفل بكل حاجيات سكـان الجنوب”

يناير 09, 2017 الأخيرة 0

تبون: “الحكومة تتكفل بكل حاجيات سكـان الجنوب”

رفض كل المشاريع السكنية على شكل عمارات بالجنوب

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، ببني عباس، أن الحكومة تعمل على التكفل بكل الحاجيات المعقولة للموا طنين من سكان الجنوب، بما فيها قطاع السكن والعمران تنفيذا لتعليمات صارمة وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أنه يمنع انجـــــاز سكنـــات على شكل عمارات بالجنوب، حفاظا على الطابع العمراني للمنطقة.

قال الوزير تبون في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد لمختلف مشاريع قطاعه بالولاية المنتدبة لبني عباس، إن الحكومة تعمل على التكفل بجميع الحاجيات المعقولة للمواطنين من سكان الجنوب، وهذا تنفيذا لتعليمات صارمة وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.
ولدى حديثه عن وضع قطاع السكن والعمران بالجنوب، أوضح الوزير تبون أن “التغطية المالية للقطاع موجودة بكل مناطق الجنوب، سواء كانت ولايات أو ولايات منتدبة”، وهو الأمر نفسه كما قال “لليد العاملة المحلية، وكشف أنه تقرر خلال هذه الزيارة “تخصيص ألف إعانة مالية إضافية موجهة للسكن العمومي الإيجاري والبناء الريفي وكذا تجزئات الأراضي”، مشيرا إلى أن مصالحه “مستعدة لسد العجز إن تطلب الأمر بأكثر من 1000 مساعدة مالية”.
وشدد في هذا الإطار على ضرورة الإسراع في توزيع تجزئات الأراضي على المستفيدين منها، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وكشف المسؤول ذاته أنه يرفض جميع المشاريع السكنية، التي يتم انجازها على شكل عمارات بالجنوب، حفاظا على الطابع العمراني للمنطقة.

ربيع.م

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 09, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 08, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 07, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 06, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 04, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 03, 2017

همسات

بوتفليقـة يهنّئ رياض محرز

بوتفليقـة يهنّئ رياض محرز

يناير 08, 2017 0

هنأ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأحد، الدولي الجزائري، رياض محرز، بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب...
اقرأ المزيد
تغريـدة بـن لشهـب

تغريـدة بـن لشهـب

يناير 08, 2017 0

“وقت الجزائر” تحرك وزارة الأشغال العمومية

“وقت الجزائر” تحرك وزارة...

يناير 08, 2017 0

“الراب” للاحتفال بيوم الشهيد!

“الراب” للاحتفال بيوم...

يناير 08, 2017 0

حنـون والأمير عبـد القـادر

حنـون والأمير عبـد القـادر

يناير 07, 2017 0

أبو جــرة و”دي دي”

أبو جــرة و”دي دي”

يناير 07, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  