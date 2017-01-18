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تبـون وزيـرا للتجــــارة بالنيـــابة

يناير 18, 2017 الحدث 0

تبـون وزيـرا للتجــــارة بالنيـــابة

ظروفه الصحية وراء إعفاء بختي بلعايب

كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون وزيرا للتجارة بالنيابة، حسبما كشفته عنه مصادر موثوقة، وذلك بعد تعذر العايب عن أدائه مهامه، بسبب ظروفه الصحية.
وقد تم تبليغ وزير السكن والعمران والمدينة، التي ارتفعت أسهم نشاطه مؤخرا في قطاع السكن أمس، في اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، وجاء ذلك، على خلفية تعذر وزير التجارة بختي بلعايب تسيير قطاعه، بسبب ظروفه الصحية التي تلازمه منذ شهور.
ويأتي تعيين عبد المجيد تبون على رأس وزارة التجارة، في وقت يشهد فيه هذا القطاع العديد من الرهانات، بدءا ارتفاع نشاط المضاربين في أسعار المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، في وقت استثنى فيه قانون المالية لسنة 2017 زيادات في المواد الأساسية بتعليمات من رئيس الجمهورية .
وكان وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، قد أدلى خلال الأيام القليلة الفارطة بتصريحات سياسية قوية، دافع من خلالها عن برنامج الرئيس بوتفليقة وإنجازاته في كل الميادين، خاصة الاجتماعية، كما اتهم صراحة جهات أجنبية بالتخلاط والسعي لزعزعة الاستقرار بالبلاد، واستغل تبون الذي يملك 45 سنة خبرة مابين الجماعات المحلية والجهاز التنفيذي، خرجته الميدانية لولاية بشار مؤخرا، ليؤكد أن أسعار المواد الأساسية لن تعرف أي زيادات.

ربيع.م 

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