تبــــون غاضــــب!

آخر تحديث : يناير 13th, 2017 6:51 مساءً
يناير 13, 2017 Wakteldjazair همسات 0
فتح، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، النار على الأطراف التي تشكك في انجازات قطاعه من السكنات بمختلف صيغه، مؤكدا أن هذه الأطراف التي لم يسمها، تسعى جاهدة وعبر مختلف الوسائل المتاحة والطرق إلى تسويد صورة القطاع، وأن ما يهمها حاليا هو الإشاعات المغرضة حول سكنات “عدل” التي قال إنها “ستكون جاهزة في وقتها المحدد”. داعيا هذه الأطراف إلى “الابتعاد عن هذه السياسة المتعلقة بتخويف المواطنين وزرع الشك والبلبلة بينهم”.
يناير 13, 2017 0فتح، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، النار على الأطراف التي تشكك في انجازات قطاعه من...
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