آخر تحديث : يناير 13th, 2017 6:51 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

تبــــون غاضــــب!

يناير 13, 2017 همسات 0

تبــــون غاضــــب!

فتح، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، النار على الأطراف التي تشكك في انجازات قطاعه من السكنات بمختلف صيغه، مؤكدا أن هذه الأطراف التي لم يسمها، تسعى جاهدة وعبر مختلف الوسائل المتاحة والطرق إلى تسويد صورة القطاع، وأن ما يهمها حاليا هو الإشاعات المغرضة حول سكنات “عدل” التي قال إنها “ستكون جاهزة في وقتها المحدد”. داعيا هذه الأطراف إلى “الابتعاد عن هذه السياسة المتعلقة بتخويف المواطنين وزرع الشك والبلبلة بينهم”.

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 13, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 11, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 10, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 09, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 08, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 07, 2017

همسات

تبــــون غاضــــب!

تبــــون غاضــــب!

يناير 13, 2017 0

فتح، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، النار على الأطراف التي تشكك في انجازات قطاعه من...
اقرأ المزيد
بوتفليقة مرشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي

بوتفليقة مرشح لرئاسة...

يناير 13, 2017 0

مسابقـــة لأنظــــف حــــي فــــي “ثيــــزة”

مسابقـــة لأنظــــف...

يناير 13, 2017 0

ولد خليفة يدافع عــــن الوزراء

ولد خليفة يدافع عــــن...

يناير 13, 2017 0

“الماجيك” فخور بمرافقة “الخضر”

“الماجيك” فخور بمرافقة...

يناير 13, 2017 0

“ترامواي” بحسب الأحوال الجوية!

“ترامواي” بحسب الأحوال...

يناير 11, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  