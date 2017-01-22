تأجيل الحكم في قضية المدير العام السابق لمعهد “باستور“ وثلاثة اطارات

عن صفقات إنشاء مخبرين بمعايير دولية في تحاليل الجراثيم بسيدي فرج

أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، النطق بالحكم في قضية المدير العام السابق لمعهد باستور، وثلاثة إطارات معه المتابعين بتهم الإهمال المؤدي إلى تلف أموال وممتلكات عمومية، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وإساءة استغلال الوظيفة بغرض منـــــــح منافع غيـــــر مستحقــة للغير وتبديد ممتلكات عمومية.

كان المتهمون قد أنكروا، لدى مثولهم الأيام السابقة أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، مجددا التهم الموجهة إليهم، ويتعلق الأمر بكل من „ت.م“ المدير العام السابق لمعهد „باستور“، و“خ.ع“ إطار بمصلحة المالية والمحاسبة، والمدير التجاري „ب.ج“، وبروفيسور متخصص في الفيروسات معتمد من المنظمة العالمية للصحة، والمتابعين -بحسب المحضر الذي حررته فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في 12 جويلية 2012 – بإبرام عقود وصفقات مخالفة للقوانين في 2009 مع ثلاث شركات أجنبية شكلت مجمعا، ما أدى إلى تبديد المال العام وكبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة قدرت بالملايير.

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت مشروع إنشاء مخبرين بمعايير دولية في تحاليل الجراثيم الخطيرة بسيدي فرج، تم اقتناء عتاده من الولايات المتحدة الأمريكية بـ 10 ملايير سنتيم، كما تم الاتفاق على اقتناء أمصال وكشوفات طبية، واعتبر مبلغ ثلاثة ملايير سنتيم الخاص بمشروع توريد قرنيات العين مع الشريك الأجنبي „مضخما“، وتم تسجيل من الناحية الإدارية – بحسب الملف – عدة خروق حول الصفقات المبرمة.

وقد عرفت جلسة المحاكمة غياب بعض المعنيين بالملف من شهود وحاول آخرون منهم في ردهم على أسئلة رئيس الجلسة نفي الأفعال المتابع بها المتهمون الأربعة ورفع الجرم عنهم في إبرام الصفقات مع الشركات، بالتأكيد على أنها جرت بطريقة قانونية، رغم ما يتضمنه الملف من أوراق ووثائق تؤكد العكس.

زهرة دريش