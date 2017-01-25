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تأجيل البطولة الوطنية للعدو الريفي إلى 11 مارس

يناير 25, 2017 رياضة 0

تأجيل البطولة الوطنية للعدو الريفي إلى 11 مارس

برنامج منافسات ألعاب القوة

تقرر تأجيل نهائيات البطولة الوطنية للعدو الريفي، لكافة الأصناف إلى 11 مارس القادم، بعدما كانت مقررة في الرابع من ذات الشهر، وذلك حسب ما علم من اللجنة المنظمة لفعاليات المنافسات الوطنية لألعاب القوى والعدو الريفي.

أعلن منظمو المنافسات الوطنية، أن نهائيات البطولة الوطنية للعدو الريفي ستقام في الحادي عشرة من مارس القادم بسيدي بلعباس، فيما تم تحديد موعد الثالث والعشرين من فيفري لإقامة الطبعة الثالثة والثلاثين من عمر سباق العدو الريفي “سعيد شرديوي” الذي يقام كل موسم بمنطقة فريحة بتيزي وزو، والذي تم إلغاؤه بسبب التقلبات الجوية التي عرفتها بلادنا.
وأثرت التعديلات التي أجرتها الاتحادية الوطنية لألعاب القوة على المنافسات الوطنية، بسبب فترة سوء الأحوال الجوية، فإن التغيير مس كذلك موعد البطولة الوطنية لنصف الماراطون، والتي ستقام في الخامس والعشرين من مارس القادم، وفقا للبرمجة الجديدة، كما ستقام البطولة الوطنية للمشي في 31 من مارس في مكان سيعلن عنه لاحقا.
ووفقا للبرنامج المحدد سابقا، ستقدم الاتحادية الوطنية على تنظيم سباق “الآثار الرومانية” بباتنة هذا السبت، والتي تعد المرحلة السابعة من المهرجان الوطني للعدو الريفي للموسم الحالي.
وأكدت رابطة ولاية باتنة، كمال خليل، أن طبعة “الآثار الرومانية للعدو الريفي” تنتظر مشاركة قياسية بمشاركة 1500 عداء من جميع الفئات العمرية، كما أن المنافسة هذا العام خصص لها مضمار جديد عند المخرج الجنوبي للولاية، في المنطقة الحضرية حملة 2، بعدما تعذر استخدام المضمار القديم الذي كان في منطقة تازولت، خاصة وأن المشاركة قياسية بمشاركة عناصر النخبة الوطنية. وتعتبر المنافسة حسب الرزنامة الرسمية للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، كمرحلة مؤهلة للبطولة العالمية المزمع إجراؤها بتاريخ 26 مارس المقبل بأوغندا، كما تمنى المشاركون أن لا تكون الأرضية قد تأثرت بفعل الأمطار الغزيرة
والثلوج التي عرفتها ولاية باتنة، فيما طمأن المنظمون أن الأرضية صالحة لإجراء السباق.

نادية.غ

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