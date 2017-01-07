بين المؤامرة وركوب الموجة

لا يعقل أن يتم استصغار احتجاجات جنح بها محركوها مدفوعين من “أيدي خفية” نحو العنف وعمليات سطو ممنهجة على الممتلكات، بأنها مجرد غضب شعبي حركته جماعات مجهولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتم احتواؤه في حينه، وكأن شيئا لم يحدث، دون الذهاب إلى عمق المطالب ومعالجة الأسباب الحقيقية، التي أنتجت هذا الاحتقان، الذي ينذر بالانفجار في أي لحظة.

لا يخفى على أحد أن الجزائر تشهد مئات الاحتجاجات سنويا بسبب تراكم المشاكل وتعقدها في الكثير من القطاعات، فضلا عن انهيار القدرة الشرائية للجزائريين كنتيجة حتمية لرفع أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية، وهو ما يفرض ضرورة اتخاذ قرارات صارمة لوضع حد لهذا الغليان، ولو أن ما حصل في بجاية تجاوز ما كان مسطرا له في البداية على الأقل، حيث تحول إضراب التجار الرافضين لقانون المالية الجديد إلى مواجهات عنيفة وتعد على الممتلكات من أشخاص مدفوعين لتنفيذ هذه المهمة القذرة.

من حق الوزير الأول عبد المالك سلال أن يخاطب الجزائريين كيف شاء بهذا الخصوص، وهو أدرى بالعبارات، التي يستعملها لإيصال رسالته، لكن أن يصل به الأمر إلى حد الاستهتار وتقزيم هذه الأحداث، التي شغلت كل الرأي العام الوطني، والتأكيد على أن السلطة ليست متخوفة تماما مما حصل، فذلك ما يطرح علامات استفهام؟؟

هذه الأحداث تؤكد مرة أخرى فشل الأحزاب السياسية في تأطير المجتمع، ومحدودية تجذرها شعبيا حتى ولو حاول قادتها إيهامنا بأن تشكيلاتهم انشغلت بخطورة الوضع منذ الساعات الأولى، وكانوا السباقين للتنديد والاستنكار، في وقت كان يفترض منهم النزول إلى الميدان وتأطير الشارع للاحتجاج سلميا، وتجنيب الانحراف إلى أعمال تخريب وحرق ونهب دون وجه حق.

شيء جميل أن تأمر الحكومة الأئمة بالتسويق لنبذ العنف والدعوة إلى اليقظة والتصدي للمؤامرات الخارجية لتجنيب بلادنا أي خطر داهم، حتى ولو كان ربما الكثير من هؤلاء الجانحين إلى أعمال العنف والسطو ليسو من مرتادي المساجد، لكن هل أدرك القائمون على الشأن العام بأن الخطر قائم، في حال ما لم تتخذ سياسات صائبة وإجراءات عاجلة لحل مشاكل المواطنين العالقة وتفادي اللجوء في كل مرة إلى جيوبهم لدفع فاتورة سياسة التقشف، فالاستخفاف بالعقول سلوك منبوذ ولا ينتج إلا الخراب، لاسيما وأن درس بجاية يؤكد مرة أخرى أن نظرية المؤامرة واردة وركوب الموجة حقيقة ملموسة.

فاتح إسعادي

