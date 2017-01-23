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“بيجــو الجزائــر” تقتــــرح سلسلة من الخدمات

يناير 23, 2017 سيارات 0

“بيجــو الجزائــر” تقتــــرح سلسلة من الخدمات

أعلنت “بيجو الجزائر” عن خدمة جديدة مع مطلع السنة الجارية تتمثل في إمكانية تحديد الزبون موعدا لإصلاح سيارته عن طريق الانترنت على مستوى فضاء العرض بوادي السمار.

حسب بيان بيجو الجزائر، فإن الشركة تتيح للزبون أن يتصل من خلال هاتفه الذكي أو اللوحة الرقمية أو حاسوبه من أجل تحديد موعد يناسب رزنامته الشخصية للتقدم للفضاء المذكور طلبا لخدمة معينة، سواء تعلق الأمر بمعاينة وإصلاح المحرك أو هيكل السيارة الخارجي.
وتضع الشركة حسب البيان خدمة النقل المضمون إلى كل من محطة السكك الحديدية للدار البيضاء وترامواي باب الزوار والمركز التجاري باب الزوار للزبائن الذين يتركون سياراتهم في الورشات إلى غاية انتهاء الخدمة، حيث يمكنهم الذهاب إلى مقر عملهم أو التسوق أو قضاء حاجاتهم . بينما تتيح “بيجو الجزائر” لمن يرغب في انتظار إصلاح السيارة فضاء مريحا تتوفر فيه الجرائد ومشاهدة التلفاز والانترنت بالإضافة إلى مقهى، بينما تضيف خدمة تنظيف السيارة مجانا للسماح بمغادرة الورشات في راحة. وحسب البيان، فإن الشركة تريد أن تجعل سنة 2017 للاقتراب أكثر من الزبائن وجعل إرضائه أولوية دائمة.

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