بوطرفـة سيشـارك في القمـة العــالمية الأولى للطــاقة بأبوظبــي

آخر تحديث : يناير 11th, 2017 8:39 مساءً
يناير 11, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
يشارك اليوم، وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، في القمة العالمية الأولى للطاقة التي بأبوظبي (الإمارات العربية المتحدة).
وحسب بيان لوزارة الطاقة، فإن هذا المنتدى الذي سيكرس لموضـــــــوع جيوسياسية التحول الطاقوي، “سيتناول على وجه الخصوص توجهــــــات سوق الطاقة، بالنظر إلى السياق الجيوسياسي الحـــــالي”، وسيناقش المشاركون “توجهات سوق النفط والغاز وكذا عناصر إستراتيجيات تنويع الاقتصاد والباقة الطاقوية، خاصة من خلال تطوير الطاقات المتجددة”.وأضاف البيان، أن مشاركة بوطرفة في القمة ستكون كمتحدث رئيسي في اجتماع سيخصص “لعــــــولمة أسواق الغاز ونتائجها الجيوسياسية”، على أن يستعرض “تطور قطاع الغـــــــاز في الجزائر وإمكانـــــياتها وتطلعاتها، في ظل السياق الدولي والتغيرات الشاملة الحاصلة”.
ق.إ
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