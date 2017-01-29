بوطرفة يدشن مـحطة لتوليد الكهرباء بأدرار

تشتغل بالطاقة الشمسية بقوة 5 ميغاوات

أشرف وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، أمس، على تدشين محطة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بقوة 5 ميغاوات ببلدية رقان 140 كلم جنوب أدرار.

بالمناسبة أبرز الوزير أهمية البرنامج الوطني الخاص بالطاقات المتجــــددة، الذي يرمي إلى إنتاج 47 تيراوات بالساعة. موضحــــا في ذات السياق أنه تم إنجاز محطـــــات لتوليد الكهرباء بواسطة الطــــــاقة الشمسية على المستوى الوطني بطاقة إنتاج تصـــــــل إلى حد الآن إلى 350 ميغاوات.

وأشار بوطرفة في السياق ذاته، أن دائرته الوزارية بصدد إطلاق مناقصات لفائدة المتعاملين الراغبين في المساهمة لتجسيد مشاريع الطاقات المتجددة. مبرزا في ذات الوقــــت أهمية تلك المشاريع في توفير الطاقة وحماية البيئة، إلى جانب مساهمتها في توفير مناصب الشغل وفرص التكوين للشباب.

وأنجزت هذه المحطة الكهروضوئية لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية والتي أدمجت ضمن الشبكة الكهربائية في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.

وستساهم هذه المنشأة الطاقوية التابعة لشركة كهرباء وطاقات متجددة، وتتربع على مساحة 10 هكتارات في تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وتطوير وسائل الإنتاج من مصادر متجددة إلى جانب حماية البيئة، من خلال التخفيف من انبعاث الغاز.

وتفقد وزير الطاقة في ختام هذه الزيارة لولاية أدرار، التي دامت يومين، مشروع المجمع البترولي رقان والذي شرع في إنجازه في ماي 2014 بناء على اتفاقية شراكة بين سوناطراك ومؤسسة بتروفاك العالمية بالنسبة للحصة الرئيسية للمشروع. ويضم هذا المجمع الذي يتوقع استلامه قبل نهاية السنة الجارية، وحدة لمعالجة الغاز بطاقة 8 ملايين متر مكعب يوميا وقاعدة صناعية ووحدة للتجميع وشبكة لنقل الغاز ل 26 بئرا وخط لنقل الغاز الموجه للتسويق يمتد على طول 73 كلم حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.



نسرين.ف

