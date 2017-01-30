“بورش” تكـشف النقاب عـن “باناميـرا 4إس”

آخر تحديث : يناير 30th, 2017 9:51 مساءً
يناير 30, 2017 Wakteldjazair سيارات 0
كشفت “بورش” النقاب عن “باناميرا 4 إس” و«باناميرا توربو” في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، بعد أن أعيد تصميمهما وتطويرهما وصولاً حتى أدقّ التفاصيل. وقد أقيمت بهذه المناسبة فعاليّتا تقديم في صالتيْ عرض الخُبر والرياض أمام أكثر من 150 مدعوٍّ، تسنّى لهم للمرة الأولى الاطلاع عن كثب على أحدث سيارة “بورشه” رياضية رباعية الأبواب.
أعادت “بورش” تطوير وتعريف هذه الـ«غران توريزمو» بانتظام في جيلها الثاني، كي تجمع بين أداء السيارات الرياضية من جهة وراحة سيارات السيدان الفاخرة من جهة أخرى. وقد حققت الشركة هدفها عبر إعادة هندسة المحركيْن وعلبة التروس وتنقيح هيكل السيارة حتى درجة الكمال. كما أعيد تطوير مفهوم التحكم والشاشات في المقصورة كي يتلاءم مع التوجّهات المستقبلية مع تحكّم متعدّد اللمس. بالإضافة إلى ذلك، تردم “باناميرا” الجديدة بالكامل الفجوة القائمة بين السيارات الرياضية الطموحة والسيارات المريحة المخصّصة للرحلات، بفضل مزايا تقنية عدّة، تشمل مثلاً توجيهاً للمحور الخلفي ومقاومة كهروميكانيكية نشطة لانحناء السيارة وتعليقاً هوائياً ثلاثي الحجرات.
بمناسبة فعالية التقديم، قال السيد مايكل مولر، المدير التنفيذي لدى “بورشه” السعودية: “سيستمتع عملاؤنا وعشاق بورشه بجيل جديد من ’باناميرا‘، أعدنا تطويره جذرياً بحيث بات يحفل بمحركيْ توربو جديديْن وتصميم خارجي أكثر حدِّة، إلى جانب مزايا داخلية بديهية وتكنولوجيا مُبدعة. النسختان الموجودتان معنا اليوم أقوى من مثيلتيْهما في الجيل السابق، على الرغم من انخفاض انبعاثاتهما واستهلاكهما للوقود بشكل كبير. لذلك، تنفرد سيارة السيدان تلك رباعية الأبواب بمعادلة فريدة قوامها الراحة والأداء الرياضي والفخامة في قالب جذّاب للغاية. لاشكّ في أن التعديلات التي طالت ’باناميرا‘ الجديدة تخوّلها التربّع على عرش فئتها بجدارة، كلي ثقة أنّها ستستهوي العملاء في المملكة”.
يتّضح المفهوم الفريد والشخصية الديناميّة لسيارة “بورشه” الرياضية رباعية الأبواب من اللمحة الأولى، وذلك من خلال تصميم جديد يُشكّل همزة وصل مع طراز 911، الذي يتألق كرمز تصميمي خالد لدى “بورشه”. وينضح الجزء الخلفي من سقف «باناميرا» الجديدة بالملامح الجمالية المعهودة في سيارات “بورشه” الرياضية، والتي تشمل جوانب رياضية وأكتاف بارزة مع خط سقف سريع للغاية أدنى بمقدار 20 ملم في القسم الخلفي. كما باتت مؤخرة السيارة تُبرز طابع الكوبيه رباعي الأبواب لطراز «باناميرا» أكثر من قبل، وتميّزه عن سيارة صالون تقليدية. وهي تتضمّن مصباحيْ LED ثلاثيَّيْ الأبعاد – يتّصلان الواحد بالثاني بواسطة حزام ضوئي رفيع – مع إضاءة مكابح مندمجة رباعية النقاط، لتكون النتيجة تصميماً ليلياً مميزاً.
إعداد:موسى.ط
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