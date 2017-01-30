بوتين وترامب قد يلتقيان قبل قمة مجموعة العشرين في جويلية

الكريملين يرى أنه من السابق لأوانه الحديث عن اتفاقيات محتملة

قال الكرملين أمس، إن من السابق لأوانه الحديث عن أي اتفاقات محتملة مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات على روسيا، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يلتقي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة مجموعة العشرين في جويلية.

وتحدث بوتين وترامب هاتفيا يوم السبت، وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف أمس، إن المكالمة كانت جيدة.لكنه أضاف “من الصعب الحديث عن أي نوع من الاتفاقات (بشأن العقوبات).”

وتابع “أولا يجب أن نحدد تاريخ وموعد الاجتماع بين الرئيسين. المساعدون يعملون على ذلك الآن”، مضيفا أن الاجتماع قد يعقد قبل قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في هامبورج في السابع والثامن من جويلية.

وقال بيسكوف، إن بوتين وترامب لم يبحثا العقوبات في مكالمتهما الهاتفية يوم السبت التي كانت أول حوار بينهما منذ تنصيب ترامب.

لكنه قال “لمسنا استعدادا لحل المشاكل الصعبة عن طريق الحوار الذي كان الرئيس بوتين يدعو له منذ فترة طويلة، وللأسف لم يجد استجـــابة لذلك خلال السنوات السابقة.”وقال بيسكوف، إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيشـــــارك في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في جوان.

وكالات

