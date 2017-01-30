بوتفليقـــة نائبــا لرئيـــس الاتحـاد الإفريقــي

نظير خبرته الدبلوماسية ودفاعه عن القضايا العادلة

عينت الدورة 28 العادية لأشغال الاتحاد الإفريقي الجارية بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، نائبا لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي وذلك نظير تجربته الدبلوماسية الطويلة، وحنكته في حل الأزمات سلميا وكذا خدمة القضايا الإنسانية العادلة.

يسجل انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في هذا المنصب، الذي يدوم سنة واحدة انتصارا آخر لصوت الجزائر في إفريقيا، خاصة وان الجزائر تواجه اليوم وحدها معضلات القارة السمراء، خاصة ما تعلق بحل قضايا تصفية الاستعمار عن طريق مواثيق ولوائح الأمم المتحدة، ضف إلى ذلك جهود كبيرة يبذلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لحل الخلافات الداخلية بالبلدان الإفريقية سلميا عن طريق الحوار ودون تدخل عسكري أجنبي، وخير مثال على ذلك نجاح الدبلوماسية الجزائرية في رص صفوف المجتمع المالي وإعادة استقراره، اثر وساطة دولية قادتها الجزائر توجت بتوقيع الأشقاء في مالي على ميثاق المصالحة، الذي أنهى حالات الاقتتال الداخلي، بالإضافة إلى جهود كبيرة تقوم بها لحل أزمة ليبيا سلميا والتحضير لمبادرة جديدة سيعلن عنها أواخر فيفري القادم.يذكر أن أشغال الدورة العادية الـ28 للاتحاد الإفريقي التي طالبت الجزائر من خلالها بإصلاح هيئة الاتحاد الإفريقي، لمواجهة التحديات الحالي للقارة السمراء عرفت انتخاب أيضا الرئيس الغيني ألفا كوندي رئيسا للندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي خلفا للرئيس التشادي المنتهية عهدته إدريس دبي.

وقد عبرت عديد الوفود الإفريقية خلال زيارتها للجزائر قبل تاريخ انعقاد دورة الاتحاد الإفريقي عن رغبة بلدانها في الاستفادة من تجربة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في معالجة عديد القضايا، خاصة ما تعلق بنشر السلم عن طريق الحوار السلمي والمصالحة الوطنية

ربيع.م

