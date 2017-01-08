بوتفليقـة يهنّئ رياض محرز

هنأ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأحد، الدولي الجزائري، رياض محرز، بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب إفريقي 2016. وكان محرز قد توج بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء يوم الخميس الفارط، على حساب كل من الطوغولي أوباميونغ، والسنيغالي ساديو ماني، وهي الجائزة التي لم يتوج بها لاعب جزائري منذ 29 عندما، حيث كانت منحت للدولي الجزائري السابق رابح ماجر، وقبله لخضر بلومي.