بوتفليقـة يهنّئ رياض محرز

آخر تحديث : يناير 8th, 2017 10:02 مساءً
يناير 08, 2017 Wakteldjazair همسات 0
هنأ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأحد، الدولي الجزائري، رياض محرز، بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب إفريقي 2016. وكان محرز قد توج بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء يوم الخميس الفارط، على حساب كل من الطوغولي أوباميونغ، والسنيغالي ساديو ماني، وهي الجائزة التي لم يتوج بها لاعب جزائري منذ 29 عندما، حيث كانت منحت للدولي الجزائري السابق رابح ماجر، وقبله لخضر بلومي.
يناير 08, 2017 0هنأ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأحد، الدولي الجزائري، رياض محرز، بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب...
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