آخر تحديث : يناير 25th, 2017 8:35 مساءً
يناير 25, 2017 Wakteldjazair همسات 0
بوتفليقة يكلف سلال بتمثيله في قمة برازافيل
كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتمثيله في أشغال قمة اللجنة الرفيعة المستوى حول ليبيا، التي ستنظم غدا ببرازافيل(جمهورية الكونغو). وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن اللجنة الرفيعة المستوى المفوضة من قبل الاتحاد الإفريقي، ستعكف على دراسة “تطور الملف الليبي وسبل التوصل إلى حل عاجل وتوافقي لهذا النزاع”. وإضافة إلى ممثلي البلدان الأعضاء في اللجنة، سيشارك في القمة رؤساء دول وحكومات بلدان جوار ليبيا، حسب البيان. وسيكون الوزير الأول مرفوقا بوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل.
يناير 25, 2017 0بعد أسابيع قليلة من إعاد تزفيت جزء من الطريق السريع بين الدار البيضاء وبن عكنون بالعاصمة (على مستوى حي قاريدي...
يناير 25, 2017 0
يناير 25, 2017 0
يناير 25, 2017 0
يناير 25, 2017 0
يناير 24, 2017 0
يناير 23, 2017 0الباحث في الحركات الإسلامية،...
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
يناير 25, 2017 0بدلاً من إبداء العرفان للثورة...
يناير 24, 2017 0تقدّم مسوّدة البيان المشترك...
يناير 24, 2017 0تربع الرئيس الأمريكي الجديد...
يناير 23, 2017 0تحولت رسالة بسيطة نشرتها محامية...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...