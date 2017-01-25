بوتفليقة يكلف سلال بتمثيله في قمة برازافيل

بوتفليقة يكلف سلال بتمثيله في قمة برازافيل

كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتمثيله في أشغال قمة اللجنة الرفيعة المستوى حول ليبيا، التي ستنظم غدا ببرازافيل(جمهورية الكونغو). وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن اللجنة الرفيعة المستوى المفوضة من قبل الاتحاد الإفريقي، ستعكف على دراسة “تطور الملف الليبي وسبل التوصل إلى حل عاجل وتوافقي لهذا النزاع”. وإضافة إلى ممثلي البلدان الأعضاء في اللجنة، سيشارك في القمة رؤساء دول وحكومات بلدان جوار ليبيا، حسب البيان. وسيكون الوزير الأول مرفوقا بوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل.