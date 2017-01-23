بوتفليقة يستقبل الأمير سلطان بن سعود

آخر تحديث : يناير 23rd, 2017 8:03 مساءً
يناير 23, 2017 Wakteldjazair همسات 0
استقبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، الذي حل بالجزائر في إطار زيارة أخوة. وجرى اللقاء بحضور وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، ووزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل. وكان بوتفليقة، قد استقبل أول أمس، زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي.
يناير 23, 2017 0كشف، أمس، المفتش الجهوي لشرطة الوسط مراقب الشرطة، محمود رابح، أن مراكز القيادة والعمليات للأمن الوطني...
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