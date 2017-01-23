بوتفليقة يستقبل الأمير سلطان بن سعود

استقبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، الذي حل بالجزائر في إطار زيارة أخوة. وجرى اللقاء بحضور وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، ووزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل. وكان بوتفليقة، قد استقبل أول أمس، زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي.