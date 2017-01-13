بوتفليقة مرشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي

كشف وزير الدولة والأمن والحماية المدنية الغيني، أمس، أنه بلغ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بقرار رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الاكواس) ترشيحه لرئاسة الاتحاد الافريقي. وعقب استقباله من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أكد لعمامرة أن سنة 2017 ستكون حافلة باللقاءات والاجتماعات المهمة بين الجزائر وغينيا. مبرزا أن المحادثات، التي جمعت الوزير الغيني بالمسؤولين الجزائريين سمحت بإثراء الحوار بين البلدين وستترجم عمليا بعدد من اللقاءات المهمة قبل أن ترفع توصيات بشأنها إلى رئيسي البلدين عبد العزيز بوتفليقة وألفا كوندي. وأضاف أن هذه المحادثات ستتوج بزيارة دولة سيقوم بها الرئيس كوندي إلى الجزائر استجابة لدعوة من الرئيس بوتفليقة.