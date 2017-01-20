بوتفليقة: “التدابير الاقتصادية المتخذة ستجعل الجزائر في مأمن من تقلبات أسعار النفط”

فـي حـوار خص بـه مجمـع أكسفـورد بيـزنس

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، جعلت البلاد في وضع “آمن” بالرغم من تراجع أسعار البترول.

أوضح رئيس الجمهورية في حوار خص به المجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية مجمع أكسفورد بيزنس، والذي نشر في آخر تقرير له حول الجزائر، أن “التدابير التي اتخذناها في السنوات الأخيرة جعلتنا في وضع آمن، بالرغم من التراجع المتواصل لأسعار البترول منذ منتصف سنة 2014، مشيرا إلى أن الجزائر من بين البلدان المنتجة للبترول القليلة التي لا تزال تستحدث مناصب شغل.

وأوضح الرئيس، أن النمو الاقتصادي قد بلغ 3.9 بالمائة سنة 2015، وأن عدد الاستثمارات المسجلة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة يمثل 70 بالمائة من مجموع الاستثمارات المسجلة منذ 2012، بالإضافة إلى إطلاق ما يربو عن 24.386 مشروع بين 2013 و 2016.

وسجل رئيس الجمهورية في هذا السياق، أن المواد الأولية لم يعد بمقدورها أن تشكل قاعدة لتنمية اجتماعية واقتصادية بالجزائر، مضيفا أنه حتى وإن عرفت أسعار البترول ارتفاعا في المستقبل، فإنها “لن تغطي جميع الاحتياجات الاقتصادية للبلاد” ومن ثمة أهمية “التفاعل واعتماد الاستراتيجيات الضرورية لضمان مستقبل أفضل”.

وتابع الرئيس بوتفليقة يقول، إن الجزائر اعتمدت لمواجهة هذا الاحتمال إستراتيجيات في مجال الميزانية لنموها الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط، بهدف تطوير اقتصاد سوق ناشئ يأخذ بعين الاعتبار المحيط الاقتصادي الراهن، ولكن مع مواصلة الدعم الاجتماعي للأشخاص المعوزين.

كما أكد أنه سيتم اتخاذ تدابير أخرى ترمي إلى تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعجيل بالتنويع الاقتصادي وتعزيز البرامج الاجتماعية “دون تكاليف اقتصادية إضافية”.

واسترسل قائلا إن “الإصلاحات في مجال الجباية والميزانية ستشجع النمو والتنمية البشرية المستدامة”، معتبرا أن قطاعات الصناعة والفلاحة والطاقة والبتروكمياء والسياحة، فضلا عن الاقتصاد المعرفي يمكنها أن تشكل محركات للنمو.

وقصد إنجــــاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أعرب رئيس الجمهورية عن “ثقته” في الاعتماد على “أهم مؤهــــل” للجزائر والمتمثل في “ثقة ودعم المواطنين الواعين بالتحديات الحالية والمؤيــــــــدين لتصور موحد للنفقات المسؤولة”.

وأردف رئيس الدولة، أن “هذه الوحدة هي التي تدعم ديمومة نموذجنا الاجتماعي وستضمن النجاح الاقتصادي”.

كما أكد رئيس الجمهورية، أن إستراتيجية الجزائر من أجل ضمان نموها الاقتصادي شملت أيضا تشجيع عالم الأعمال، مضيفا أنه تم القيام بكل ما من شأنه تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

ومن ضمن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ذكر رئيس الجمهورية بتوقيع الحكومة والنقابات ومنظمة أرباب العمل على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، الذي “يضع المؤسسة الجزائرية في قلب مسار الإنعاش ويوفر جميع الظروف اللازمة للنجاح والتنمية”.

وعن سؤال حول التعاون الاقتصادي الدولي، أوضح رئيس الجمهورية، أن الجزائر “تؤمن بفضائل البراغماتية وحسن التقدير، وأن اقتصادها وقوانينها يضمنان الظروف المواتية لمناخ أعمال مربح للطرفين”.

واختتـــــــم رئيس الدولة يقول إن الجــــزائر “أمة استقرار وأمن، ويمكنها أن تكـــــون قاعدة أساسية للتجارة على مستوى حوض المتــــوسط وإفريقيا والشرق الأوسط”.

عبد المطلب.ع