آخر تحديث : يناير 4th, 2017 9:09 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

بوتـين يطلع على مستجـدات التحقيق بمقتل السفير

يناير 04, 2017 دولي 0

بوتـين يطلع على مستجـدات التحقيق بمقتل السفير

أردوغان يقدم معلومات له

قال الكرملين، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعطى أحدث معلومات عن التحقيق في مقتل السفير الروسي في أنقرة خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، تناولت أيضاُ الأزمة السورية.
وقتل السفير أندريه كارلوف بالرصاص يوم الاثنين، ودفن في جنازة عسكرية في موسكو الخميس.وأوضح الكرملين، في بيان أمس، “الرئيس التركي أبلغ فلاديمير بوتين بسير التحقيق في مقتل السفير الروسي في تركيا… تم ذكر التعاون الوثيق بين جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية في روسيا وتركيا”. وعن الأزمة السورية عبر الرجلان عن ارتياحهما لانتهاء العمليات في حلب.وقال البيان “هذا يعني أن ظروفاً مواتية أكثر تهيأت لبدء عملية سلام، بافتراض أنه سيكون هناك وقف للأعمال القتالية في أنحاء سوريا وانتقال لتسوية سياسية”.

وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 03, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 02, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 01, 2017
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 30, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 28, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 27, 2016

همسات

البطاطا في تمنراست بـ 200 دج

البطاطا في تمنراست بـ 200 دج

يناير 04, 2017 0

قال النائب عن التجمع الديمقراطي، محمد بابا علي، بالبرلمان، إن المواطنين في ولاية تمنراست يكتوون بلهيب...
اقرأ المزيد
8 متنافسين على جائزة القاسمي

8 متنافسين على جائزة...

يناير 04, 2017 0

شهادة الجنسية بشق الأنفس!

شهادة الجنسية بشق الأنفس!

يناير 04, 2017 0

محرز الأكـثر بحثـا في “غوغل” من طـرف الجزائريين

محرز الأكـثر بحثـا في...

يناير 03, 2017 0

ماجر يرفض التصالح مع روراوة

ماجر يرفض التصالح مع

يناير 03, 2017 0

هامـــل يكــرم عائلــة نــدى الريحـــان

هامـــل يكــرم عائلــة...

يناير 03, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  