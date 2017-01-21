بوتـين سيتصـل بتـرامب خـلال أيام لتهنئتـه

آخر تحديث : يناير 21st, 2017 8:14 مساءً
يناير 21, 2017 Wakteldjazair دولي 0
بيسكوف يقول إنه من المستحيل حل أزمة سوريا دون مشاركة أمريكا
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله، إن من المتوقع أن يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة لتهنئته على تولي المنصب.
كانت وكالة تاس للأنباء نقلت عن بيسكوف قوله، إن من المستحيل حل أزمـــــــة سوريا بطريقة بناءة دون مشاركة الولايات المتحدة.وذكرت الوكالة نقلا عنه، أن بوتين مستعد للقاء ترامب، لكن تحضيرات اللقاء المحتمل قد تستغرق شهورا وليس أسابيع.وأضافت أن بيسكوف قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “لن يكون هذا في الأسابيع المقبلة. دعونا نأمل في الأفضل، وهو أن يعقد الاجتماع في الشهور المقبلة.”
وكالات
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