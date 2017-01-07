بن فليس يقـرر مقاطعـة التشريعيات

أكد أن ذلك هو الحل للخروج من الوضع الراهن

قرر، أمس، رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا أن “حزبه قيادة وقاعدة مقتنع قناعة مطلقة بأن ما يسموه “الغش السياسي” و”التزوير الانتخابي” سيفرضان نفسيهما لتوجيه نتائج الانتخابات”. وأوضح بن فليس، خلال أشغال الدورة الثالثة للجنة المركزية بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، بالجزائر العاصمة، أن “قرار عدم المشاركة في التشريعيات جاء بعد استشارة قواعد الحزب وإجماعهم مقاطعة هذا الموعد والتي جاء ليدعم كل التحليلات التي أيدت فكرة عدم المشاركة في عديد المناسبات”، مضيفا “إننا مقدمون على انتخابات ستبقى فيها معضلة شرعية المؤسسات مطروحة غداة إجرائها، كما ستبقى أزمة المنظومة السياسية الوطنية بدون تكفل ومعالجة”، متسائلا “هل تأتي هذه الانتخابات في إطار علاج الانسداد السياسي، والأزمة الاقتصادية وتنامي التوترات الاجتماعية أم هي مجرد تمويه لإخفائها وتحويل الاهتمام الأولي الذي يجب أن يولى لها في اتجاه آخر؟ وهل هذه الانتخابات هي فعلا أداة التغيير والتجديد اللذين يطمح إليهما شعبنا، أم هي نفس مصدر استمرار الجمود والركود ؟” وأفاد بن فليس أن “هدفنا الأول والأساسي هو السعي لإبعاد بلدنا عن الانسداد السياسي الشامل الذي يتخبط فيه، والمساهمة في الدفع به للسير في طريق العصرنة السياسية والتجديد الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية”، محملا “السلطة السياسية المسؤولية المباشرة في الإخفاق الاقتصادي الكامل الذي نشاهده اليوم بزرع القلق وفقدان الأمل في مجتمعنا من خلال نظام أدى تقديسه للجمود والركود”.وفي نفس السياق، قال بن فليس إنه “عندما نتكلم عن أزمة اقتصادية أهملت أو أغفلت معالجتها يرد علينا النظام السياسي بأننا عدميون ناكرون للحقيقة، وبأننا من الدعاة للفوضى وبأننا جعلنا من زرع القلق والخوف في نفوس مواطناتنا ومواطنينا تسليتنا المفضلة أو تجارتنا السياسوية المميزة”. أما بخصوص الجانب الاقتصادي، فقال رئيس “طلائع الحريات” إنه “توفر حوالي 1000 مليار دولار لكن لم تتمكن من بناء اقتصاد سليم نشط ومنتج”، مؤكدا أن “المصادر المالية لصندوق ضبط المداخيل قد نضبت؟”، كاشفا أن “احتياطات البلد من الصرف تتجه نحو نفس النضوب بمعدل 25 مليار سنويا؟، وأن المطابقة الضريبية التي ليست سوى الاسم المستعار للعفو الجبائي ولتبييض الأموال المشبوهة، قد فشلت فشلا صارخا؟، معلنا أن “القرض السندي لم يكن أفضل حظا، وأنه تقاسم والعفو الضريبي نفس المصير؟ “.

لخضر داسة