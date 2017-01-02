بن غبـريط تلتقي النقابات لتفكيك “قنابل” القطاع

ملف التقاعد وقانون العمل أهم الملفات المطروحة

تلتقي اليوم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بمقر دائرتها الوزارية، بنقابات قطاعها، لمناقشة وتقييم عديد الملفات العالقة، ومعالجة أهم النقائص التي عرفها الثلاثي الأول من السنة الدراسية، وكذا الوقوف على الوضعية الحالية التي يمر بها القطاع، خاصة ما تعلق منها بالدخول المدرسي وسير البرامج.

“الكنابست”: “القطاع يغرق في الفوضى ويتعين إنقاذه”

أكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست”، مسعود بوديبة في اتصال هاتفي لـ”وقت الجزائر”، أن “نقابته ستلتقي بن غبريط، بعد الدعوة التي وجهتها لهم مصالح الوصاية في وقت سابق”، مشيرا أن “موقفهم هو تجسيد المطالب التي طرحت على الوصاية في وقت سابق وليس لقاءهم بها من أجل الحوار والتسويف، التي لا يمكنها أن تحل مشاكل عمال القطاع العالقة”. وأضاف بوديبة، أن “لقاءهم مع بن غبريط سيكون فرصة لمناقشة وتقييم الوضعية الحالية وتحديد إستراتيجية واضحة المعالم بتقييم الأعمال المنجزة والملفات المعالجة في الثلاثي الأول من العام الدراسي”، مشيرا إلى أن “الدخول المدرسي هذه السنة كان “كارثيا” بأتم المعايير، نظرا للمشاكل التي عرفها القطاع، انطلاقا من إشكالية الكتب المدرسية والأخطاء التي عرفتها، وكذا هاجس تعديل البكالوريا والتراجع عنها، بالإضـــــــافة إلى “رزنامة العطل”، مـــــــؤكدا أن “نقابات القطاع أصبحت لا تعترف بالحوار الشكلي الذي لا يعالج المطالب ويحققها على أرض الواقع”، موضحا أن “الكنابست” تجاوزت مرحلة الحوار، الذي قال إنها مرفوضة، وأن قرارنا ينصب حاليا حول المطالب التي طرحناها على وزيرة التربية في لقـــــــــــائنا الأخير”، داعيا “الوزيرة من خلال هذا الحوار الذي ستعقده مع نقـــــــــابات القطاع لتجسيد المطالب وليس للتفاوض من جديد حولها”، كاشفا أن “هذا اللقـــــــــاء سيخصص كذلك لمناقشة مدى التقدم في الالتزامات التي تعهدت بها الوصاية بخصوص أرضية المطالب المهنية والاجتماعية”.

“الإنباف”: “اللقاءات الشكلية لا تعنينا ونطالب بالملموس”

وأفاد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف”، الصادق دزيري، أن “لقاءهم مع وزيرة التربية اليوم سيكون، وذلك بعد تلقيهم دعوة رسمية من قبل مصالح الوصاية”، مؤكدا أن “قطاع التربية في الظرف الراهن يحتاج إلى استقرار ويحتاج لشروط لإنجاحه”.

وأشار الصادق دزيري، أن “أهم ملف سيتم مناقشته مع الوزيرة، هو ملف قانون العمل والتقاعد، وكذا مسألة القدرة الشرائية التي تستدعي إعادة النظر في مسألة أجور الأساتذة والمعلمين بعد الانخفاض المستمر لأسعار الدينار إلى أدنى مستوياته”، موضحا أن “هذا الوضع، سيؤدي إلى مزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن، من خلال منح الأساتذة والمعلمين منحة جزافية تتماشى والمرحلة الراهنة”، معتبرا أن “نقابته لا تريد لقاء شكليا مع الوصاية، وكذا الجلسات التي لا يمكنها حل مشاكل عمال القطاع العالقة والمطروحة على مكتب وزيرة التربية الوطنية”، مذكرا أن “نقابته قد تجاوزت مرحلة الحوار والتفاوض حول أرضية المطالب الحالية، وأنهم يطمحون حاليا لتجسيد المطالب وليس للتفاوض من أجله والعودة إلى نقطة الصفر”.

“الكلا”: “ملف المتعاقدين سيطرح على بن غبريط”

من جانب آخر، قال الناطق الرسمي لمجلس ثانويات الجزائر، إيدير عاشور، إنه “سيتم على غرار النقابات الأخرى، التطرق إلى أرضية المطالب المهنية والاجتماعية، أهمها تكوين أساتذة التعليم في الصنف 14، المنح والتعويضات لفائدة الأساتذة بمنطقة الجنوب، ملف أساتذة التعليم التقني، وكذا تعديل القانون الخاص بعمال التربية وتصحيح اختلالاته بما ينصف جميع الموظفين وتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات ومشاكل وانشغالات أساتذة الجنوب والهضاب العليا، مشيرا إلى أنه “سيتم التطرق مع وزيرة التربية كذلك إلى كل الانشغالات المرفوعة والمدونة في محاضر مشتركة سواء مع الوصاية أو مع المديرية العامة للوظيفة العمومية”، مؤكدا أنه “يتعين عليها الالتزام بتعهداتها التي أطلقتها في وقت سابق معهم بالاستماع إلى انشغالاتهم العالقة وتلبية كل مطالب الأساتذة وعمال القطاع”.



لخضر داسة