بن غبريــط تلتقــي مع النقابات للنظـر في مطالبهــا

الأساتــذة الذيــــن أودعــــوا ملفاتهــــم سيستفيـــدون من التقاعــد في أوت المقبـل

أعلنت، أمس، وزيرة التربية، عن إعادة النظر في المشاكل التي لا تزال عالقة مع الشركاء الاجتماعيين أو انشغالاتهم خلال اللقاءات الثنائية التي ستعقدها معهم في قادم الأيام“، مؤكدة أن „مصالحها أعطت تعليمات صارمة لمديري التربية للتواصل مع نقابات القطاع“.

وعبرت بن غبريط في تصريح للصحافة، على هامش الزيارة التفقدية التي قادتها إلى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالعاشور، عن „استعدادها لاستقبال النقابات شخصيا، ممثلة بمكتبها الوطني وليس فقط رئيس النقابة، وذلك بغرض طرح كل نقابة لانشغالاتها بدقة“، مبرزة أن „اللقاءات ستكون بمعدل نقابة كل أسبوع“، موضحة أن „هذه اللقاءات „تظهر أهمية التواصل المستمر مع الشريك الاجتماعي، بغرض تحقيق هدف أساسي هو ضمان الاستقرار في القطاع“.

ومن بين الملفات التي طرحت، ذكرت الوزيرة المعالجة البيداغوجية وانشغالات الشركاء الاجتماعيين، فيما يخص التواصل مع المسؤولين المحليين“.

أما فيما يتعلق بملف التقاعد، „ذكرت بن غبريط أن الذين أودعوا ملفاتهم في 2016سيستفيدون من التقاعد في أوت 2017، مشيرة إلى أنه „لا يمكن إرغام أحد على العمل، إذا كان لديه رغبة في الخروج في التقاعد، خاصة في قطاع التربية“، الذي يحتاج -كما قالت- إلى „تضامن والتزام قويين“، خدمة لمصلحة التلميذ“.

وأفادت أن „اللقاءات الثنائية مع الشريك الاجتماعي، تم اتباعها في سنة 2014، حينها كانت الأمور معقدة، مما تطلب طرح الانشغالات بدقة“، مؤكدة أنه „وفي 2016 تم التركيز على اللقاءات المصغرة حول مواضيع معينة، لا سيما حول معالجة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال القطاع، بحيث تم تشكيل لجنة في هذا الشأن، كما تم تشكيل لجان أخرى مكلفة بملفات الخدمات الاجتماعية والوتيرة المدرسية والعنف في الوسط المدرسي“.

لخضر داسة