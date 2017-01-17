آخر تحديث : يناير 17th, 2017 8:48 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

بن غبريــط تلتقــي مع النقابات للنظـر في مطالبهــا

يناير 17, 2017 الحدث 0

بن غبريــط تلتقــي مع النقابات للنظـر في مطالبهــا

الأساتــذة الذيــــن أودعــــوا ملفاتهــــم سيستفيـــدون من التقاعــد في أوت المقبـل

أعلنت، أمس، وزيرة التربية، عن إعادة النظر في المشاكل التي لا تزال عالقة مع الشركاء الاجتماعيين أو انشغالاتهم خلال اللقاءات الثنائية التي ستعقدها معهم في قادم الأيام“، مؤكدة أن „مصالحها أعطت تعليمات صارمة لمديري التربية للتواصل مع نقابات القطاع“.
وعبرت بن غبريط في تصريح للصحافة، على هامش الزيارة التفقدية التي قادتها إلى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالعاشور، عن „استعدادها لاستقبال النقابات شخصيا، ممثلة بمكتبها الوطني وليس فقط رئيس النقابة، وذلك بغرض طرح كل نقابة لانشغالاتها بدقة“، مبرزة أن „اللقاءات ستكون بمعدل نقابة كل أسبوع“، موضحة أن „هذه اللقاءات „تظهر أهمية التواصل المستمر مع الشريك الاجتماعي، بغرض تحقيق هدف أساسي هو ضمان الاستقرار في القطاع“.
ومن بين الملفات التي طرحت، ذكرت الوزيرة المعالجة البيداغوجية وانشغالات الشركاء الاجتماعيين، فيما يخص التواصل مع المسؤولين المحليين“.
أما فيما يتعلق بملف التقاعد، „ذكرت بن غبريط أن الذين أودعوا ملفاتهم في 2016سيستفيدون من التقاعد في أوت 2017، مشيرة إلى أنه „لا يمكن إرغام أحد على العمل، إذا كان لديه رغبة في الخروج في التقاعد، خاصة في قطاع التربية“، الذي يحتاج -كما قالت- إلى „تضامن والتزام قويين“، خدمة لمصلحة التلميذ“.
وأفادت أن „اللقاءات الثنائية مع الشريك الاجتماعي، تم اتباعها في سنة 2014، حينها كانت الأمور معقدة، مما تطلب طرح الانشغالات بدقة“، مؤكدة أنه „وفي 2016 تم التركيز على اللقاءات المصغرة حول مواضيع معينة، لا سيما حول معالجة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال القطاع، بحيث تم تشكيل لجنة في هذا الشأن، كما تم تشكيل لجان أخرى مكلفة بملفات الخدمات الاجتماعية والوتيرة المدرسية والعنف في الوسط المدرسي“.

لخضر داسة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 17, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 16, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 15, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 14, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 13, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 11, 2017

همسات

الجزائر الثانية إفريقيا في استخدام “الفايسـبوك”

الجزائر الثانية إفريقيا في استخدام...

يناير 17, 2017 0

صنفت إحصائيات جديدة الجزائر في المرتبة الثانية إفريقيا من حيث الشعوب الأكثر استخداما لشبكة التواصل...
اقرأ المزيد
تونس تكرمهم والجزائر تتجاهلهم

تونس تكرمهم والجزائر...

يناير 17, 2017 0

إطلاق ســــراح حــسن بـــوراس

إطلاق ســــراح حــسن...

يناير 17, 2017 0

عنتر يحي يدعم “الخضر”

عنتر يحي يدعم “الخضر”

يناير 16, 2017 0

“سيال” تعاقب زبائنها بباش جراح !

“سيال” تعاقب زبائنها بباش...

يناير 16, 2017 0

30 ألف مخالفة تجارية في العاصمة لوحدها

30 ألف مخالفة تجارية في...

يناير 16, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  