بن غبريط تلزم مفتشي التربية بتقــارير مفصلة

لتعويض تأخير4 أسابيع من الدروس

أولياء التلاميذ يحـذرون من تقليص العطل المقبلة

يقدم، غدا، مفتشو التربية لوزيرة التربية نورية بن غبريط، التقارير الخاصة بكيفيات استدراك حصيلة الدروس الضائعة من الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية، بسبب إضرابات النقابات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

ودعا المفتش العام بوزارة التربية، حسب ما علمته “وقت الجزائر”، جميع مفتشي التربية المتواجدين عبر الـ 48 ولاية إلى التفرغ لهذه المهمة فقط وموافاة وزارة التربية بتقريرين على العملية، على أن يكون التقرير الأول ابتداء من يوم 9جانفي، على أن يكون التقرير مفصلا يتضمن المعطيات المسجلة قبل 15جانفي.

وحسب دراسة إحصائية لوزارة التربية، تم تسجيل تأخر كبير في تنفيذ البرامج الدراسية للسنة الدراسية الحالية، وجندت بذلك مفتشي التربية الوطنية لإعداد تقرير عاجل لإحصاء كل الثانويات التي تشهد هذا النوع من التأخير.

واتخذت بن غبريط هذا القرار، حتى لا يتم تضيع حقوق التلاميذ في استفادتهم من الدروس المقررة، حيث أن المفتشية العامة بوزارة التربية تلزم الكل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على مستوى مختلف المقاطعات، بتحديد الثانويات المتأخرة ومن ثم تسطير برنامج لتدارك التأخر المسجل خلال الفصل الثاني، علما أنه قبل الإضراب، كانت قد حذرت وزارة التربية من عواقب الإضراب الأخير الذي شنته النقابات المستقلة، والذي أدى إلى تأخر في الدراسة إلى نحو 6 أسابيع كاملة.

من جهتها، راسلت أمس، المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ وزيرة التربـــــــــية نورية بن غبريط حول مسألة تعويض الدروس الضائعة، ودعتها إلى تداركها دون التقلــــــيص من العطل المدرسية، وهذا بعد أن انتقدت سياسة إخفاء الوزارة مشكلات القطــــــاع، في الوقت الذي كان عليـــــــــها فتـــح ورشات لنقــــاشها مع الشركاء الاجتماعيين بدل التكتم والمغالطة وتحميل الغير عن التبعات، حيث تضمنت مراسلة منظمة أولياء التلاميذ في مراسلتها عتب المنظمة على الوصاية التي لم تستشرها في كيفية أي تعويض لهذه الدروس الضائعة، بل ولم تبلغ به أصلا على غرار كل أولياء التلاميذ، وحملت الوزارة من إخفائها مشكلات القطاع، كما حذرت من تقليص العطل المقبلة لتعويض الدروس، لتفادي نفس المشكل، وهو الإضراب.



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