آخر تحديث : يناير 7th, 2017 9:55 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

بن غبريط تلزم مفتشي التربية بتقــارير مفصلة

يناير 07, 2017 الحدث 0

بن غبريط تلزم مفتشي التربية بتقــارير مفصلة

لتعويض تأخير4 أسابيع من الدروس 

أولياء التلاميذ يحـذرون من تقليص العطل المقبلة

يقدم، غدا، مفتشو التربية لوزيرة التربية نورية بن غبريط، التقارير الخاصة بكيفيات استدراك حصيلة الدروس الضائعة من الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية، بسبب إضرابات النقابات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.  
ودعا المفتش العام بوزارة التربية، حسب ما علمته “وقت الجزائر”، جميع مفتشي التربية المتواجدين عبر الـ 48 ولاية إلى التفرغ لهذه المهمة فقط وموافاة وزارة التربية بتقريرين على العملية، على أن يكون التقرير الأول ابتداء من  يوم 9جانفي، على أن يكون التقرير مفصلا يتضمن المعطيات المسجلة قبل 15جانفي.
وحسب  دراسة إحصائية لوزارة التربية، تم تسجيل تأخر كبير في تنفيذ البرامج الدراسية للسنة الدراسية الحالية، وجندت بذلك مفتشي التربية الوطنية لإعداد تقرير عاجل لإحصاء كل الثانويات التي تشهد هذا النوع من التأخير.
واتخذت بن غبريط هذا القرار، حتى لا يتم تضيع حقوق التلاميذ في استفادتهم  من الدروس المقررة، حيث أن المفتشية العامة بوزارة التربية تلزم الكل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على مستوى مختلف المقاطعات، بتحديد الثانويات المتأخرة ومن ثم تسطير برنامج لتدارك التأخر المسجل خلال الفصل الثاني، علما أنه قبل الإضراب، كانت قد حذرت وزارة التربية من عواقب الإضراب الأخير الذي شنته النقابات المستقلة، والذي أدى إلى تأخر في الدراسة إلى نحو 6 أسابيع كاملة.
من جهتها، راسلت أمس، المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ وزيرة التربـــــــــية نورية بن غبريط حول مسألة تعويض الدروس الضائعة، ودعتها إلى تداركها دون التقلــــــيص من العطل المدرسية، وهذا بعد أن انتقدت سياسة إخفاء الوزارة مشكلات القطــــــاع، في الوقت الذي كان عليـــــــــها فتـــح ورشات لنقــــاشها مع الشركاء الاجتماعيين بدل التكتم والمغالطة وتحميل الغير عن التبعات، حيث تضمنت مراسلة منظمة أولياء التلاميذ في مراسلتها عتب المنظمة على الوصاية التي لم تستشرها في كيفية أي تعويض لهذه الدروس الضائعة، بل ولم تبلغ به أصلا على غرار كل أولياء التلاميذ، وحملت الوزارة من إخفائها مشكلات القطاع، كما حذرت من تقليص العطل المقبلة لتعويض الدروس، لتفادي نفس المشكل، وهو الإضراب.


نور الحياة.ك 

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 07, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 06, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 04, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 03, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 02, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 01, 2017

همسات

حنـون والأمير عبـد القـادر

حنـون والأمير عبـد القـادر

يناير 07, 2017 0

أشارت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن تنشيطها لأول نشاط سياسي شعبي لحزبها في سنة 2017 بولاية معسكر...
اقرأ المزيد
أبو جــرة و”دي دي”

أبو جــرة و”دي دي”

يناير 07, 2017 0

الإضاءة غائبة في الأحياء الجديدة!

الإضاءة غائبة في الأحياء...

يناير 07, 2017 0

العلم الجزائري على الشرفات

العلم الجزائري على الشرفات

يناير 06, 2017 0

نصائح سعـدان لليكانـس !

نصائح سعـدان لليكانـس !

يناير 06, 2017 0

شمعــــة سبيسيفيــــك

شمعــــة سبيسيفيــــك

يناير 06, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  