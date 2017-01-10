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بن غبريط تفتح مسـابقة ثانية لتوظـيف الأساتذة في 2017

يناير 10, 2017 الحدث 0

بن غبريط تفتح مسـابقة ثانية لتوظـيف الأساتذة في 2017

أكثر من 50 بالمائة منهم سيترشحون للانتخابات التشريعية

يرتقب أن تفتح وزارة التربية الوطنية مسابقة توظيف ثانية للأساتذة في 2017، بعد تلك التي ستنظم في شهر ماي المقبل، ومن المتوقع أن تنظم المسابقة الثانية بين شهري جويلية وأوت.

علمت “وقت الجزائر”، من مصادر من وزارة التربية، أن المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، كشفت عن تنظيم مسابقة وطنية لتوظيف الأستاذة بين شهري جويلية وأوت القادم، وهذا من أجل تغطية العجز بداية من الدخول المدرسي القادم، لاسيما وأن أكثر من 50 بالمائة من الأساتذة مرشحون في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها شهر أفريل القادم، إلى جانب الترقيات الداخلية في هذه السنة.وحسب ذات المصادر، فإن الوزيرة سوف تعلن عن عدد المناصب للمسابقة الثانية، بعد عملية الإحصــــــاء التي ستكون بعد الانتخابات التشريعية، إلى جانب الترقيات الداخلية للأساتذة إلى مديرين ومفتشين ومراقبين عامين، الذين سيتخلون عن مناصبهم كأساتذة، ضف إلى ذلك الأساتذة المرشحين للانتخابات التشريعية شهر أفريل المقبل، إلى جانب تقديم أكثر من 41 ألف أستاذ ملفه للإحالة على التقاعد، كل هذه الأمور ستؤدي إلى شغور كبير في عدد الأساتذة، وأضافت المصادر، أن المســـــــابقة التي أعلنت عنها وزيرة التربية مؤخرا لتوظيف لـ 5 آلاف أستاذ خلال شهر ماي المقبــــــــل، لتغطية العجز الحاصل في المؤسسات التربوية في جميع الأطـــــــوار، لن تحل المشكل نهائيا، وعليه يقول المصدر، فإن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، قررت فتح مسابقة ثــــانية بين شهري جويلية وأوت، بعــــــد تلك التي من المتــــــوقع أن تكون في شهر ماي القادم، تفـــــــاديا لوجود أي عجز في الموسم الدراسي المقبل في جميع الأطوار.
وتابع المصدر، أنه سيتم ترقية أكثر من 10 آلاف أستاذ لمدير عام ومفتش إلى جانب مراقب عام في الأطوار الثلاثة، أين سيتخلون عن مناصبهم كأساتذة، وهذا ما سيخلق عجزا آخر في عدد الأستاذة، وقالت نفس المصادر، إن الوزيرة ستكشف عن التاريخ الرسمي للمسابقة الثانية وعدد المناصب بعد شهر أفريل المقبل.
للإشارة، فإن وزارة التربية كشفت مؤخرا، عن فتح مسابقة وطنية لتوظيف 5 آلاف أستاذ مع بداية شهر ماي المقبل، وهذا لمواجهة نقص الأساتذة الذي سيواجهه قطاع التربية لهذا الموسم، وكانت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، قررت تنظيم مسابقة توظيف للأســــــــاتذة خلال سنة 2017، وهذا بعد أن أكـــــــدت فيما سبق، استحالة فتح أي مسابقة أخرى في الوقـــــــت الراهن، إلا أنها تراجعت عن هــــــذا القرار، بعد تقــــديم عدد هــــــائل من الأســـــــاتذة ملفهم لإحالتهم على التقـــــاعد في هذه السنة، مما جعلها تتخوف من شغور المناصب في جميع الأطوار.


صبرينة دلومي

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