بن غبريط تفتح مسابقة توظيف جديدة للأساتذة في2017

بعد تقديم 41 ألف أستاذ ملفه للإحالة على التقاعد

اضطرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، إلى فتح مسابقة توظيف جديدة للأســـــاتذة في جميع الأطوار لسنة 2017، على خلاف ما صرحت به فيما سبق، وجاء هذا القرار، بعد تقديم41 ألف أستاذ ملفه للتقاعد، مما ستعرف المؤسسات التربوية شغورا في الأساتذة.

علمت”وقت الجزائر” من مصادر من وزارة التربية الوطنية، أن المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، قررت تنظيم مسابقة توظيف للأساتذة خلال سنة 2017، وهذا بعد أن أكدت فيما سبق، استحالة فتح أي مسابقة أخرى في الوقت الراهن، إلا أنها تراجعت عن هذا القرار، بعد تقديم عدد هائل من الأساتذة ملفهم لإحالتهم على التقاعد في هذه السنة، مما جعلها تتخوف من شغور المناصب في جميع الأطوار.

وحسب ذات المصادر، فإن بن غبريط، أكدت أنها سوف تعلن عن تاريخ وعدد المناصب لتنظيم هذه المسابقة، بعد قبول ملفات المتقـــــــاعدين، حيث سيتم إحصاءهم وإحصاء المناصب الشــــــــــاغرة، وعليه سوف يقرر العدد المناسب لتغطية العجز في المؤسسات التربوية.

وأردفت المصادر التي أوردت لنا الخبر، أن من بين 41 ألف أستاذ قدم ملفه للإحالة على التقاعد، سحب 105منهم ملفهم، بعد تراجعهم عن خروجهم للتقاعد في هذه السنة.

وفيما يخص قوائم الاحتياط، قالت المصادر ذاتها، إن وزيرة التربية أكدت أن هؤلاء لن يدخلوا المسابقة الجديدة، حيث ستكتمل عملية الاستنجاد بقوائم الاحتياط إلى غاية 31 ديسمبر 2017 .

وأردفت المصادر، أنه بعد قبول ملفات الأساتذة المودعة للتقاعد، فإنه سيتم إحصاء عدد المناصب الشاغرة بدقة، في جميع الأطوار والمواد، للفصل في تاريخ المسابقة وتحديد عدد المناصب التي تحتاجها المؤسسات التربوية عبر كامل ولايات الوطن.

للإشارة، أن وزارة التربية كانت قد فتحت مسابقة توظيف في سنة 2016 لـ28084 منصب في جميع الأطوار، من بينها 17599 منصب يخص أساتذة التعليم الابتدائي، 4477 منصب يخص أساتذة التعليم المتوسط، بينما بلغ عدد المناصب المتخصصة للطور الثانوي 2988 منصب، مع إدراج تخصصات جديدة لهذه المسابقة.



صبرينة دلومي