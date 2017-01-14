بن غبريط ترافع لمشروع قانون تجريم الغش في الامتحانات

أكدت بأنه سيعيد الاعتبار لشهادة البكالوريا

أكدت، أمس، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أنه “بات من الضروري محاربة بعض السلوكيات الغريبة المتعلقة بـ”الغش” بالمؤسسات التربوية”، مؤكدة أن “قرار وزارة العدل القاضي بإعداد مشروع تمهيدي لقانون العقوبات، سيسمح بتجريم الغش في الامتحانات وإعادة النظر في العقوبات المطبقة حاليا”.

أوضحت بن غبريط، في الندوة الصحفية التي نشطتها على هامش مجالس هيئة التفتيش بمقر وزارة التربية الوطنية، أن “الوزارة ستعمل على تنفيذ أحكام التنظيم المتعلق بمعاقبة وإقصاء المترشحين الذين يثبت في حقهم الغش في الامتحانات الرسمية وبكل صرامة”، مؤكدة أن “هذه الإجراءات ستدفع المترشحين إلى التفكير جيدا قبل الإقدام على عملية غش التي أصبحت سلوكا يساهم في زعزعة المجتمع، داعية الأولياء إلى “ضرورة تحسيس أبنائهم من أخطار هذه الآفة المتجذرة بالقطاع”، كما أكدت أنه “بات من الأجدر الأخذ بهذه الإجراءات بعين الاعتبار، وفق إطار قانوني من شأنه معاقبة المتسببين في الظاهرة، بتجريم هذا الفعل الذي أصبح يؤرق الأساتذة والتلاميذ وحتى أوليائهم”، مؤكدة أن “مصالحهـــــا تملك كافة الأجهزة والوســــائل والإمكانات القانونية والمــــــــــادية والبشرية التي من شأنها وضع حد لهذه التجاوزات التي يشهدها في كل مرة”.

وأفادت وزيرة التربية الوطنية، أن “الإجراءات القانونية التي سيتم وضعها، من شأنها إعطاء مصداقية أكبر للامتحانات والمسابقات وخاصة شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط”، مضيفة أن “الهدف الأساسي من ورائها هو الإنصاف والمحافظة على رمزية وقيمة الامتحانات حتى لا نذهب إلى الانزلاقات التي تعود بالصورة السلبية على القطاع”.

وفي نفس السياق، قالت بن غبريط، إن”وزارة التربية تسعى وخلال السنة الدراسية 2016-2017 أن تكون بيداغوجية وبامتياز بتنصيب برامج وكتب مدرسية جديدة للمستوى التعليمي الأول من الطورين الابتدائي والمتوسط”، معلنة أن”عملية تحيين وتكييف المناهج والكتب المدرسية ستتواصل مع أحكام القانون التوجيهي للتربية لتشمل كل المستويات التعليمية بشكل متدرج، وكذا التركيز على التكوين أثناء الخدمة ومرافقة عمال القطاع، كاشفة عن تنظيم نـــــــدوة وطنية بولاية بسكرة حول هذه المسألة، التي من شــــــأنها ضبط بروتوكول عملي للمفتشين حتى يتمكنوا من مرافقة الأســـــاتذة وتكـــــــوينهم في هذا المجال، وذلك بناء على مهام المفتش المنصوص عليها في التنظيم “.

3 هيآت جديدة لهيأة التفتيش بعيدا عن المراقبة والترسيم

أما فيما يتعلق بالتقييم البيداغوجي، فقالت وزيرة التربية، إن “هناك 3 مهام جديدة لهيأة التفتيش بعيدا عن المراقبة والترسيم عبر المشاركة الفعالة في عملية الإصلاح وتطوير الكفاءات الخاصة بالأساتذة وحل المشاكل التي تسجل على مستوى الولايات”، رافضة “ترسيب أي تلميذ لأنه فشل في الحفظ وتعهدت برفع نتائج الامتحانات والاختبارات مستقبلا، من خلال إجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ في الموسم الدراسي 2017/2018″، مؤكدة أنه “تقرر بداية من شهر فيفري المقبل، فتح استشارة وطنية بهذا الخصوص، التي ستنطلق بداية من المؤسسة إلى الولاية لتنتقل بعدها إلى المستوى الجهوي، وبعد ذلك على المستوى الوطني، لتنظم بعدها ندوة وطنية حول الموضوع نهاية شهر أفريل القـــــــــادم، ليتم اتخاذ إجراءات عملية فيما يخص نظام التقييم البيداغوجي بدءا من الموسم الدراسي المقبل 2017-2018، حيث سيكون للمعلم دور مهم في إثراء النقاش حول هذه المسألة لتحسين جهاز التقييم”.



لخضر داسة