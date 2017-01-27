بن عطـيـــــة يشكـــــر مــــارادونــــا عـلــــى دعـم المغرب

وجه المهدي بن عطية، مدافع فريق جوفنتوس وقائد المنتخب المغربي لكرة القدم، الشكر لدييغو مارادونا، أسطورة نابولي والأرجنتين السابق، على تهنئته لأسود جبل الأطلس، لبلوغ ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية „كان 2017“. وكان مارادونا قد كتب عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي „فيسبوك“: „أريد أن أتوجه بالتهنئة إلى المنتخب المغربي بعد وصوله إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2017“. ورد بن عطية على تهنئة مارادونا، قائلاً: „شكرًا دييغو مارادونا على تهنئتك ومودتك التي تكنها لبلادي، نحن نتطلع لمقابلتك مرة أخرى يا صديقي“. وينتظر المنتخب المغربي وصيف المجموعة الثالثة، مواجهة قوية مع نظيره المصري متصدر المجموعة الرابعة، غدا الأحد، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة، المقامة حاليا بالغابون. ونجح المنتخب المغربي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، في الفوز على توغو وكوت ديفوار، بعد الخسارة المفاجئة أمام الكونغو الديمقراطية في افتتاح دور المجموعات بالبطولة القارية.