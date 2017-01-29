بلماضــــي متحمــــس لتدريــــب “الخضــر“

„الفاف“ جست نبضه قبـل أيـــــــــام قــــــــــلائــــــــــــــــل

في وقت لم يصحو رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد روراوة، من كابوس „الخضر“ بإقصائهم في الدور الأول لكأس أمم إفريقيا 2017 المقامة حاليا في الغابون، باشر أحد مقربيه البحث عن مدربين لتجديد الطاقم الفني الذي عرف استقالة جماعية لأعضائه بعد الفشل الذريع لهم في البطولة الإفريقية.

وفي هذا الصدد علمنا أن الدولي الجزائري السابق جمال بلماضي صاحب 41 عاما والذي يلقى تزكية من قبل الشارع الجزائري لقيادة العارضة الفنية لمنتخب „محاربي الصحراء“ في الفترة المقبلة، أبــــدى استعداده لتولي هذه المهمة بعد عملية جس لنبضه قام بها الشخص المقرب من روراوة في اتصال هاتفي معه قبل أيام قلائل.

وبغلنا من مصادر حسنة الإطلاع أن بلماضي متحمس لتدريب منتخب بلاده ومستعد لتولي المهمة مقابل أجرة شهرية ليست مرتفعة، لكنه يود الحفاظ على منصبه كمستشار للإتحاد القطري لكرة القدم الذي يمنحه 100 ألف دولار شهريا، فيما يحصل على أجرة قدرها 50 ألف دولار مقابل تدريب نادي لخويا القطري.

ويعول بلماضي على رئيس „الفاف“ محمد روراوة لإقناع الإتحاد القطري لكرة القدم بالسماح له بتولي تدريب „الخضر“ مع الاحتفاظ بمنصبه كمستشار للهيئة القطرية التي سبق وأن درب منتخبيها الأولمبي والأول، وذلك بالنظر إلى العلاقة الجيدة التي تجمع هذا الأخير مع القطريين وبصفته عضوا فاعلا في الإتحاد العربي لكرة القدم.

واستنادا إلى ذات المصدر، فإن بلماضي يود جلب مدرب الحراس الجـــــزائري، عبد العزيز بوراس، الذي يشتــــغل حاليا معه في نادي لخويــــــا كمـــــا يرغب النجم السابق لأولمبيك مرسيليا في الاستعانة بمحضر بدني فرنسي، وموازاة مع ذلك تفكر „الفاف“ في تعيين مدرب محلي لمساعدته ويتعلق الأمر بمدرب وفاق سطيف خير الدين مضوي.

غير أن عملية البحث عن مدرب لخلافة التقني البلجيكي „جورج ليكنس“ ليست أولوية بالنسبة لروراوة الذي كشف أول أمس في حوار لجريدة „النصر“ أنه يولي أهمية للفوز بمقعد في انتخابات المكتب التنفيذي للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم المقررة في شهر مارس القادم، وأن التفكير في المدرب سيكون بعد اجتماع المكتب الفدرالي المقرر يوم 11 فيفري المقبل.

كما أوضح روراوة في هذا الحوار أنه لم يفكر بعد في الترشح لعهدة جديدة على رأس „الفاف“ وأن استقالته ستكون آلية في شهر مارس بعد انتهاء عهدته، وترك الانطباع بأنه سيركز عمله في التحضير للجمعية العامة الانتخابية أكثر من التفكير في المدرب الذي قد يضطر إلى تعيينه بعد إجراء الانتخابات إذا استمر في منصبه، وإلا سيتولى خليفته مهمة التعاقد مع المدرب الجديد.

أحمد.ح