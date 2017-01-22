بلدية غيلاسة مـحرومة من البناء الريفي منذ 2014

يشتكي سكــان قرى ومداشر ببلدية غيلاسة الواقعة جنوب شرقي ولاية برج بوعريريج، من نقص في الإعانات الريفية التي استفادت منها منطقتهم النائية والتي قالوا عنها ضئيلة مقارنة بعدد الطلبات المودعة على مستوى دائرة برج الغدير.

رغم الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لمنح العائلات القاطنة في القرى الريفية بحصص سكنية من صيغة البناء الريفي من أجل تثبيت وتعمير السكان في الأرياف للقضاء على ظاهرة النزوح الريفي، إلا أن حصص السكنات من هذا النمط التي منحتها السلطات الولائية بولاية برج بوعريريج إلى بلدية غيلاسة لم تف بالغرض لامتصاص حالة العجز التي ظلت تتخبط فيها المنطقة بقطاع السكن.

ويطالب سكان المناطق الريفية من السلطات المعنية بتدعيم حصص البناء الريفي، من خلال منح الإعانات الريفية لأن ظروفهم الاجتماعية حالت دون إنجاز سكنات خاصة، وبالتالي القضاء على سكنات الهشة التي ورثوها من عهد الاستعمار، مما يعني استقرار السكان بمناطقهم الأصلية لخدمة أرض الأجداد.

في هذا الصدد، علمت “وقت الجزائر” من مصدر موثوق أن المجلس الشعبي البلدي للبلدية المذكورة رفع تقريرا إلى السلطة التنفيذية بعاصمة ألبيبان طالبت فيه السلطات منحها حصة سكنية من النمط الريفي حيث أنها لم تستفد من ذلك منذ عام 2014، وهو ما يتطلب تدعيمها بحصة سكنية معتبرة استجابة إلى رغبة المواطنين الراغبين في الحصول والاستفادة من هذه الصيغة للبقاء في الريف.



إعداد/رضوان عثماني