بلدية الرغاية بحاجة إلى ملحقة جديدة

بسبب بعد المتوسطة والاكتظاظ بالأقسام

قام المجلس الشعبي البلدي للرغاية شرق العاصمة، بمراسلة مديرية التربية شرق بولاية الجزائر، من أجل إيجاد حلول للتخفيف من الضغط المسجل في عدد التلاميذ على مستوى متوسطة “جعفر شب شب”، وضرورة استحداث ملحقة تابعة للمتوسطة على مستوى المدرسة الابتدائية “أحمد عجيمي”، بتخصيص أزيد من ستة أقسام لفائدة التلاميذ المتمدرسين بالسنة الأولى والثانية متوسط.

وقال نائب المجلس الشعبي البلدي، المكلف بالتخطيط ومتابعة المشاريع، أعمر ديرة، إن أعضاء البلدية عملوا مؤخرا على تقديم اقتراح إلى مديرية التربية “شرق”، من أجل فتح ملحقة لمتوسطة “جعفر شب شب” على مستوى المدرسة الابتدائية “أحمد عجيمي” خاصة أن المتمدرسين يجدون صعوبة في تلقي واستيعاب الدروس، إضافة إلى أنهم يعانون الأمرين بانتقالهم إلى المتوسطة ذهابا وإيابا لأزيد من 6 كيلومتر بشكل يومي وفي ظروف قاسية، على الرغم من توفير النقل المدرسي، هذا الأخير الذي لم يعد يستجب للطلب المتزايد عليه، وكذا كثرة التلاميذ المتمدرسين على مستوى المتوسطة البعيدة عن مقرات سكناهم.

وأضاف ذات المسؤول، أن التلاميذ المتمدرسين على مستوى متوسطة “جعفر شب شب”، يقطعون يوميا مسافات طويلة للالتحاق بمقاعد الدراسة، في ظروف كارثية من بينها النقص الفادح في وسائل النقل، وكذا إمكانية تعرضهم للاعتداءات، لاسيما بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى متوسط والثانية متوسط، وهو الأمر الذي جعل المجلس البلدي يطرح فكرة إمكانية تخصيص ستة أقسام على مستوى المدرسة الابتدائية القريبة من مقر سكناهم، وهي ابتدائية “أحمد عجيمي” حتى يتمكن التلاميذ من مزاولة دراستهم بشكل عادي، عوض الانتقال إلى المدرسة البعيدة عن مقر سكناهم، وكـــثيرا ما يمتنعون من الالتحاق بمقاعد الدراسة.

وأشار محدثنا أن عدد التلاميذ المفروض تحويلهم إلى الملحقة الجديدة بالمدرسة الابتدائية، يفوق عددهم 300 تلميذا، مشيرا إلى أن العدد الكبير للتلاميذ الذي تتوفر عليه المتوسطة يتجاوز 1120 تلميذ، وهو عدد كبير جدا مقارنة بالطاقة الاستيعابية للمتوسطة، ولهذا من الواجب توفير الحل للتلاميذ المتمدرسين في السنة الأولى والثانية متوسط.

أما فيما يخص النقل المدرسي، فقد وفرت المصالح المحلية التنقل للتلاميذ، وبحكم وجود عدد كبير من المتمدرسين لم يعد يكفي، لاسيما أن عددا كبيرا من التلاميذ الذين يزاولون دراستهم على مستوى متوسطة “جعفر شب شب” يقطنون على مستوى بلدية بودواو البحري المحاذية للرغاية الشاطئ، حيث يقدم الكثير من الأولياء على تسجيل أبنائهم بمتوسطة “شب شب” بطرق عديدة، متسببين بذلك في خلق اكتظــاظ كبير داخل المؤسسة.

ودعا ذات المسؤول مديرية التربية التحرك بشكل سريع من أجل احتواء مشكل الاكتظاظ وفي الأقسام وبعد المتوسطة على التلاميذ في أقرب وقت ممكن، سيما أن التلاميذ يعانون الأمرين خلال تنقلهم للمتوسطة، وكذا الظروف التي يدرسون فيها داخل الأقسام، حيث يتعدى عدد التلاميذ في القسم الواحد 45 تلميذا، وهو ما ينعكس سلبا من حيث المردود الدراسي، وهو الوضع الذي تعيشه بعض المدارس الابتدائية المتواجدة بإقليم بلدية الرغاية، حيث تتوفر هاته الأخيرة على مدارس شبه فارغة مقابل ابتدائيات تعرف اكتظاظا كبيرا، بسبب عدم تبني خريطة تربوية تراعي تمركز الكثافة السكانية.

نادية. ب