بلخادم يطلب من أنصاره تحضير القوائم الانتخابيـة

بعد لقاءاته مع قيادات من لجنة تصويب مسار الحزب

أعلن، أمس، مصدر قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني لـ”وقت الجزائر” أن “الأمين العام السابق لحزب “الأفلان”، عبد العزيز بلخادم، قد التقى الأسبوع الماضي قيادات من لجنة تصويب مسار الحزب التي يقودها العياشي دعدوعة، أحد ابرز المقربين من بلخادم حيث دام الاجتماع ساعات كاملة. وبحسب المصدر، فقد طالب بلخادم من قيادات لجنة تصويب مسار الحزب “الشروع في التحضير للتشريعيات القادمة”.

أفادت ذات المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن “الطريقة التي سيدخل بها المترشحون المحسوبون على جناح بلخادم هو أن يمنح مناضلو الولايات حرية اختيار كيفية المشاركة في الاستحقاقات القادمة، مع مراعاة ظروف كل منطقة كما ستشرف قيادات لجنة تصويب مسار الحزب العتيد وعلى رأسهم الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، على تمويل الحملة الانتخابية ماديا”.

وفي نفس السياق، حاز مناضلو “الأفلان” المعروفون بمعارضتهم الشديدة للأمين العام السابق للحزب عمار سعداني، على الضوء الأخضر للترشح لعهدة تشريعية جديدة على رأسهم النائب عن “الأفلان” عن ولاية سطيف معاذ بوشارب وغيرهم.

ويرى المتتبعون للشأن السياسي أن الأمين العام لـ “الأفلان”، جمال ولد عباس، وإن قام بإبعاد بعض “المشوشين” على البيت الداخلي للحزب، إلا انه لم يفلح في التحركات التي يقودها رغم القرارات الانفرادية التي أعلن عنها مؤخرا، والتي حاول خلالها إشراك بعض الوجوه المحسوبة على التيار المعارض لسعداني، حيث كلف كلا من عبد العزيز زياري وعمار تو العضو القيادي في هيئة الأركان الموحدة، بدراسة بعض الملفات، وعلق المصدر على هذا القرار قائلا إنها “ليست بمهام بل كلفهم بملفات كصيغة لمشاركة الجميع”. وفي نفس السياق، أعلن نواب من حزب جبهة التحرير الوطني من غرفتي البرلمان المعارضين للأمين العام ولد عباس، أن “التغييرات الأخيرة التي أجراها هذا الأخير داخل صفوف الحزب تظل غير كافية، وانه يجب تطهير المكتب السياسي وغرفتي البرلمان بدءا برؤساء الكتل واللجان”، معتبرين أن “بعض الأطراف المحيطة به تحاول الضغط عليه بإعطائه معلومات مغلوطة عن مناضلين وإطارات سابقين محسوبين على الأمين السابق سعداني، أو عبد العزيز بلخادم”، مؤكدين أن “الوضع الذي يمر به الحزب يستدعي التجند للدفاع عن شرعية مؤسستهم التشريعية واستقرارها وديمومتها”، كاشفين أن “ولد عباس إن لم يقم بتدارك الوضع في قادم الأيام، سيكون الانشقاق في البرلمان سيد الموقف، بدءا من الكتل الحالية التي يترأسها كل من محمد جميعي ومحمد زبيري”.



لخضر داسة